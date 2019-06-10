台達電5月營收245.59億元 創單月新高

2019-06-10 17:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



台達電（2308）公布5月合併營收245.59億元，月增5%，年增24%，創單月新高，累計今年前五月營收1,020.86億元，年增15%。

台達電近月表現搶眼，除了因4月起併入泰達電營收之外，5月營收進一步創新高，主要成長動能來自資料中心、被動元件、樓宇自動化、通訊電源等表現不俗。