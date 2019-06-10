3C龍頭燦坤推出大4K彩電節 搶攻奧運商機

2019-06-10 17:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



3C龍頭燦坤 （2430）推出「大4K彩電節」，搶佔奧運商機，展示全台最齊全高規電視，為第2季業績添柴火。伴隨著消費者對於影音體驗需求日增，追求更高層次的感官享受，「大尺寸」與「高畫質」電視儼然成為市場一股不可逆的新風潮。

因應這股新風潮，燦坤10日起舉辦大4K彩電節活動，推出包含指定機種獨家超值送、8K/OLED/QLED系列指定機種、智慧連網電視指定機種、購買藍牙微型劇院指定機種送

EUPA隨行杯果汁機等「四大優惠方案」，全台燦坤門市提供一站購足的購物體驗。

燦坤家電事業部資深經理李榮森表示，自2018年起便已觀察到4K高畫質與大尺寸電視的銷量明顯提升，燦坤在全台的高規格電視市場中，搶佔35%的高市佔率，展現3C通路領導品牌地位氣勢。

他指出，因應2020將到來的東京奧運，預估4K/8K、OLED與QLED的大尺寸電視，相較去年同期將有20%業績成長。此次推出大4K彩電節，結合燦坤線下完整密集的門市通路，透過店內300坪以上大面積空間，陳列出最豐富齊全的55吋以上的4K/8K、OLED與QLED等高規電視，搭配影音劇院音響組等周邊設備打造的「大視界」體驗空間，將有助電視、影音業績進一步成長。