CPU持續干擾 英業達5月營收月增4.3%

2019-06-10 16:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



英業達（2356）受到英特爾CPU缺貨影響，影響5月NB出貨動能，相較去年同期下滑6.3%，不過，與上個月相比，英業達5月營收仍月增4.3%。

英業達公布5月營收408.88億元，月增4.3%、年減6.3%。累計今年前五個月營收1,949.62億元，年增4.3%。

英業達表示，去年5月NB出貨180萬台，今年持續受到intel（英特爾）CPU缺貨影響，導致5月僅出貨160萬台，年減20萬，但相較今年4月仍月增20萬台。

展望第二季，法人預估，英業達NB、伺服器及智慧裝置較上季將個位數增長，可望帶動營收相較首季小幅成長，但在毛利率、營益率部分，要持續向上提升仍有挑戰。英業達指出，三大業務相對首季都會成長。

法人指出，預估NB將可成長4%至5%。在伺服器部分則有個位數增長，其中，以資料中心拉貨力道較強。至於智慧裝置也有個位數小幅成長。

由於英業達在墨西哥設有伺服器組裝廠，先前法人因美國擬對墨西哥加稅看衰英業達，連續幾日調節，隨著上周末美墨達成新協議，加稅危機解除，英業達今（10）日股價也上演法人認錯行情，成交量放大到9,203張，終場收在23.8元，上漲0.85元、漲幅3.7%。