大螢幕收視成長 friDay影音攜OVO攻客廳經濟

2019-06-10 14:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



friDay影音貼近用戶需求再造里程碑！結合遠傳(4904)大人物技術，替客戶打造個人化的推薦片單，遠傳今(10)日宣布成為OVO今年甫成立的AI聯合實驗室首家合作影音平台業者，將結合雙方大數據分析資源，打造雙推薦引擎系統，進攻客廳經濟。

friDay影音2016年起就瞄準客廳經濟，與台灣正版OTT數位電視盒兩大品牌OVO、Bandott便當合作，搶攻大螢幕市場，根據friDay影音用戶觀影大數據顯示，今年1月至4月使用大螢幕觀影的用戶數較去年同期成長25%，其中使用電視盒觀看的用戶數成長86%；觀察使用大螢幕用戶的觀看分鐘數年成長率更高達189%，其中使用電視盒觀看的分鐘數則成長167%。

看準此趨勢，friDay影音進一步與台灣OTT數位電視盒品牌OVO的AI 聯合實驗室合作，結合雙方互補性的數據分析資料，打造個人化 AI 電視盒「OVO TV Switch」的雙推薦引擎系統， friDay影音TV版APP預計近期全新介面改版，透過分類搜尋與大數據演算，幫助用戶更快找到有興趣的影片，提升用戶使用黏著度。

遠傳個人用戶事業群數位服務事業處副總經理陳萍坽表示，「friDay影音身為台灣在地線上影音平台，致力於推動正版影音產業，及提供消費者優質並感興趣的影視內容與服務，不但規畫分群策展電影櫃位，去年也已透過大數據演算分析，由系統自動推薦用戶個人化專屬片單，更貼近用戶需求，增加會員數與黏著度。我們很開心與 OVO 達成深度合作的共識，一起勾勒未來智慧生活，成為消費者數位生活中的最好幫手和企業智慧創新轉型的最佳夥伴」。