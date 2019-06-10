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隔22天失2親人 馬如龍兒首露面哽咽：爸交代照顧好媽媽

看人臉6秒就可測心跳血壓 交大研發獲聯發科投資

2019-06-10 14:40中央社 台北10日電

科技部價創計畫再度成功協助學界技術創業。交大教授吳炳飛以拍攝人臉方式，量測心跳、血壓等生理訊號，精準度達醫療等級，獲聯發科投資，公司商業估值上看新台幣5億元。

科技部上午舉行價創計畫成果記者會。過去一般民眾利用智慧手環測量心跳、血壓時，可能會因劇烈活動時難以精確偵測數據，使用者的穿戴習慣也會影響數據的蒐集品質。

交通大學電機工程學系特聘教授吳炳飛研發的系統只需透過攝影機「看」人臉，大約6秒時間，可以在使用者毫無感覺的狀態下，分析出心跳、血壓、情緒變化等數據，不需使用高精度攝影機，拍攝速率30fps等級攝影機即可量測心跳。

吳炳飛表示，這套系統的軟硬體都是交通大學獨立研發，其中，運算晶片是與聯發科合作。研發過程中曾面臨許多難題，例如在光線不佳晚上或關燈房間中，如何保持精準量測；市售的攝影機都會自動調整光圈、快門，需克服這些因素對AI判斷的影響。

團隊歷時5年，在科技部學門研究計畫及價創計畫的支持下，才成功讓技術順利商品化，並成立鉅怡智慧股份有限公司（FaceHeart）。

吳炳飛指出，目前公司成功獲得國內大廠聯發科投資，並取得上海商銀服務訂單，公司商業估值已達5億元，未來在金融、安全防護、交通和居家照護的應用都極具潛力。

上海商銀代表林志宏表示，銀行開戶最怕遇到人頭戶，新開幕的分行將導入影像式生理資訊偵測系統，透過客戶的臉部表情、偵測其生理訊號，辨識申辦客戶的情緒是否異常，以提高警覺性。

交大校長張懋中形容這套系統是「看到你的臉就知道你的心」，未來應用在老年照護上，希望在年長者還沒有發生呼救前，事前預警，給予先期的照顧。

科技部次長許有進指出，企業參與新創已經是國際的趨勢，許多國際知名新創的募資，背後都可以看到大企業的角色。價創計畫推動兩年多來累積已有10件個案，合計募資金額達10億元。

科技部上海商銀聯發科
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