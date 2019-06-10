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無視103萬人「反送中」！港府堅持612強勢二讀

郭台銘：G20恐仍簽不成中美貿易協定 政府有何措施？

2019-06-10 12:42經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海董事長郭台銘今日以國民黨總統初選參選人舉行記者會提到，「我得到消息是，情報顯示G20仍簽不成中美貿易協定，這些發展恐影響台灣外貿，我國政府有任何措施？我國外交、國安、情報人員應該有所作為，社論也應該對此討論對台灣影響，貿易戰是越來越緊張，此事也許是轉捩點，但若不能達成協議，政府不能等到628、應該要有所作為」

郭台銘也回應說，「這件事情很慎重，IMF曾經警告美中貿易恐使全球GDP降低0.5%等於4500億美元，世銀也說明2019全球經濟成長從2.9%下滑到2.6%等於2700億美元影響，包含25%關稅影響，我要提到這件事情很重要，蔡政府、國安會議要預見問題解決問題，很不幸總統現在在選舉，總統選舉的時候國政是修擺狀態，你不動不代表世界不動，天天呼籲招來不做不為，不能說裝瘋賣傻，是半個經濟人、好歹少跑點廟宇多開點國安會議。這問題我一再呼籲，希望總統多花點心思關心國政。」

郭台銘也說，「大阪628的G20會議決策影響台灣外貿、貨幣以及股市，距離召開不到18天時間了，政府有任何預警措施？有任何配套辦法？或針對此事有深入研究？駐外代表或駐美代表有任何作為？我想是政治應該為經濟服務，修習抵得陷阱、地緣政治緊張加劇之際，我要問政府有何提出更專業說明與分析？」

鴻海董事長郭台銘。本報資料照片
鴻海董事長郭台銘。本報資料照片
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