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宏達電回防智慧機市場 中階新機將問世

2019-06-10 12:14中央社 台北10日電

回防智慧機市場，宏達電將在11日發表中階新機，市場消息曝光，傳出這款新機名稱HTC U19e，將搭載4鏡頭、虹膜解鎖等功能，在華為市占流失之際搶攻商機，也有助挹注營收表現。

智慧機市場競爭，宏達電今年布局以VR虛擬實境市場為重，僅在年初發表HTC Desire 12s新款紅色機種，其他新品發表則是VR Vive系列，日前宏達電在臉書粉絲專頁公布，11日「e起期待」新機上市，市場推測，HTC U19e中階新機將亮相。

宏達電近期將發表中階新機，科技網站報導，名稱可能為HTC U19e，將搭載4鏡頭、虹膜解鎖等功能，有助於挹注宏達電手機銷量及營收表現。但宏達電官方並未針對網路消息回應。因Google支援服務風波，各國電信商對華為新機持保留態度，華為在台流失的市占成為其他非蘋手機品牌搶占的市場之一。

宏達電日前公布5月自結合併營收新台幣7.5億元，受惠5G產品出貨帶動，激勵5月營收較4月低點回溫，月成長幅度達26.7%。

至於宏達電年度旗艦機，市場預料可能要到下半年才發動，宏達電日前宣布將於2019年第3季推出新一代EXODUS 1s區塊鏈手機，將擁有比特幣區塊鏈的完整節點功能，有助於提升行動加密技術和區塊鏈應用在全球的普及率與採用率。

宏達電董事長王雪紅。圖／聯合報系資料照片
宏達電董事長王雪紅。圖／聯合報系資料照片
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