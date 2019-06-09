AI資安攻防比賽 冠軍團隊賞500萬

2019-06-09 21:02 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



點燃新一波資安科技應用風潮！科技部主辦的「科技大擂台2：AI資安攻防戰」9日決賽時，冠軍隊伍由「杜浦數位安全」獲得評審團青睞，得到500萬獎賞。科技部政務次長許有進表示，希望藉由AI資安攻防戰活動，激發台灣各界對資訊通訊產業的重視，期帶動產業發展，接軌國際資安技術與全球市場網路。

資安危機四伏

AI資安攻防戰競賽開放企業提出資安挑戰，在「人工智慧資安攻擊與防禦技術開發」等為原則下自由提案，參賽隊伍必須在提案主題下創投評審團證明自己的資安能力。決賽由三支具潛力的國內資安新創公司出線：互聯安睿資通、安華聯網科技、杜浦數位安全，並由杜浦數位安全奪冠，獲頒獎金500萬元。

許有進指出，2015年烏克蘭電力網路曾遭駭客惡意攻擊，侵入系統後導致數小時的停電。他認為，預計未來在數位戰爭下，國家關鍵基礎設施遭受攻擊的頻率及規模將升高。台灣正邁入人工智慧與5G物聯網世代，面對嚴峻的資安挑戰，既是挑戰，也是機會。

他表示，科技部藉由「AI資安攻防戰」活動，激發台灣各界對資訊通訊產業的重視，期能帶動產業發展，接軌國際資安技術與全球市場網路，以加強關鍵基礎建設的資安防護能力；並擴大鼓勵相關新創，期能帶動台灣產業發展，接軌國際資安技術與全球市場網路。

AI結合資安

談及未來的資安挑戰，趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦表示，未來的世界AI將全面進入我們的生活，幫助我們做智慧判斷與精準規劃，未來生活中充滿著連網設備的同時，也意味著，「駭客攻擊的機會與目標將愈來愈多，惡意入侵將無孔不入。」

他也說，未來萬物連網的環境，小到通訊設備、大到門禁系統，都有可能成為駭客攻擊的目標，甚至現在的無人機、無人車技術，都可以被駭客惡意操作。他表示，全新的AI世界，海量的攻擊目標，此時唯有結合AI應用，才有辦法處理日益龐大的資安威脅。

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