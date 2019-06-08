蔡、賴政見會 財經牛肉比一比

2019-06-08 17:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



民進黨總統初選今（8）日下午舉行電視政見會，總統蔡英文、前行政院長賴清德分別端出牛肉拚經濟。蔡總統強調過去三年執政，已為台灣產業轉型升級打下基礎；賴清德則主打投資新經濟，將加速投資5G、人工智慧、生醫、資安等產業。

在產業升級方面，蔡總統表示，過去三年多以來，透過5+2產業升級創新計畫，機械和物聯網產業已是第三、第四個破兆元產業；此外，離岸風電主要投資者沃旭已展開1,600億投資計畫，帶動本土供應鏈，台灣將成為亞洲最重要的風電發展基地。

賴清德則希望大力推動5G建設，發展人工智慧、物聯網等新興科技，提供年輕人更多創新創業機會，並成立百億新創基金，讓新經濟成為經濟發展新動力，成為亞洲新創資金匯聚中心，達到第二次數位經濟奇蹟；此外更嚴肅面對氣候變遷，推動綠能建設、能源轉型等，同時投資生醫產業、資安產業等。

面臨美中貿易戰挑戰，蔡總統強調三大工程，首先是經濟信心的穩固，加速產業升級；其次面對隨之而來的供應鏈重組，必須取得先機，搶下供應鏈中最有利的地位，並開拓新市場，例如新南向國家、歐洲等；第三個工程則是擴大內需力道，包括前瞻基礎建設、都更、社會住宅、長照2.0等投資，都必須加速進行。

賴清德則表示，台灣政府必須做最長遠、最好的準備，積極解決受影響產業的問題，並改善投資環境，吸引台商回流，並在推動新經濟、投資未來等力量結合下，使產業往上躍升。

在台灣區域經濟角色強化方面，蔡、賴雙方都有共識，認為應積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並與美國、日本等國家簽訂FTA（自由貿易協定），以強化台灣角色。

而政見會提問人賴中強提出低薪問題如何解決？蔡總統強調，執政三年來基本工資調升15%，未來將視經濟發展及年輕人所需來調整，並透過減稅、托育等措施降低年輕人負擔。