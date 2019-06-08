搭上5G列車 OTT線上影音前景優

2019-06-08 13:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



全球科技戰如火如荼，台灣也即將搭上5G網路時代的列車，資誠聯合會計師事務所近日發布《2019全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告》，報告內容分析，台灣未來將在線上影音（OTT）與5G網路服務市場等帶領下，整體產業市值成長至近200億規模。

此報告依據英國研調機構Ovum的數據進行解讀，報告內容提到，全球娛樂暨媒體產業的總營收將在去年達到2.1兆美元，其中台灣的市場規模約165億美元，未來的年複合成長率仍有3.7%強勁，預期在2023年可以達到198億美元水準，其中成長最快速的即是OTT影音、網際網路服務市場與網路廣告（4.2%）等三個領域。

台灣即將在2019年下半年至2020年間加入5G網路的行列，資誠審計服務暨影視及流行音樂產業主持會計師支秉鈞分析，5G將對全球娛樂暨媒體業將發揮關鍵性的影響，包括更好的傳輸速度與圖像畫質帶、來高畫質的影音串流，不僅可以為電玩和虛擬實境創造可觀的機會，也讓人工智慧產生更多發揮空間。

報告內容預期，台灣啟動5G商轉後，整體網際網路服務市場規模，可以在未來5年內成長至81億美元，年複合成長率4.9%，固網寬頻的營收就會增加至21億美元，行動上網營收更將成長至60億美元，兩項合計佔整體網際網路服務市場73.8%。

值得注意的是，今年可能是台灣OTT數位影音市場和實體家庭影音市場的命運轉捩點，資誠審計服務暨影視及流行音樂產業主持會計師支秉鈞分析，今年數位影音市場營收將來到6.68億美元，超越實體家庭影音市場的6.05億美元，未來5年OTT數位影音的可能將以15.6%的極高年複合成長率，於2023年增長至11億美元，是整個娛樂媒體產業中成長最迅速的項目。

支秉鈞觀察，包括Netflix、Amazon影音、FOX+等全球各國OTT業者，以及台灣本土業者都激烈競爭台灣市場，部分有線電視運營商開始借助數位網路的力量，包括提供隨選視訊服務，甚至也和其他OTT平台業者合作，以吸引及留住年輕族群訂戶。

網路網告也在人人滑手機的風潮中呈現成長，報告中提到，台灣的寬頻與智慧型手機高度普及，又有80%人口都是FACEBOOK、LINE等社群媒體的活躍用戶，網路廣告市場可望從2018年的12億美元規模，以年複合成長率4.2%的速度，在2023年達到15億美元規模。