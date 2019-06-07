親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服釀罷工
5G商用爭霸戰
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
稅務法務
房市情報

藍總統初選韓郭僵持 他分析「一個不快樂、一個愛生氣」

台衫投資添二家 次世代的科技佈局

2019-06-07 15:39經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

台衫投資公司今（7）日表示，台杉投資物聯網基金近日公開新投資夥伴，包括原見精機及創控科技。台杉投資總經理翁嘉盛表示，台杉物聯網基金至今年5月底，評估的海內外公司超過480間，原見及創控二間公司分別是以工業4.0及環保科技為重點發展，台杉是從次世代的科技佈局為主要考量。

台杉說明，新投資的原見精機主要製造機器人感測器模組，其開發的可外掛式機器人觸覺技術產品，已成功運用於佳世達的人機協作生產線；創控科技所開發的可攜式微型氣相層析儀-MiTAP，鎖定VOCs（揮發性有機物）為監測對象，獲得台積電半導體大廠的肯定。

翁嘉盛說，台杉物聯網基金在2017年12月募集完成新台幣46.5億元，該基金投資標的著重在國家重點產業及產業未來發展領域，這二家公司具有領先業界的技術且都是紮根台灣的優秀團隊，台杉會持續提供資源，與台灣廠商共同進軍國際市場；人機協作是智慧製造及工業4.0的發展趨勢，而空氣品質監測技術的提升，是地球環境永續發展的需求更是環保與科技的結合。

他表示，台杉物聯網基金將可按原來規劃在基金成立後的前3年完成投資，目前評估案件的重點領域重點領域還包括物聯網、智慧製造、自動化系統、AI、 5G、企業軟體及網路安全。

原見精機總經理盧元立表示，他們的策略是透過與國際機器大廠共同合作開發市場，如今年4月佳世達桃園龜山廠新改裝製程所啟用的人機協作生產線，就是導入了原見精機為歐洲機械手臂大廠ABB所客製化的機械手臂安全皮膚。

另外，盧元立說，原見的首要目標是希望打入歐美等先進工業國家，例如美國汽車工業機器人設備，人機協作升級的市場需求；此次募資會選擇台杉，就是希望藉由台杉的國際資源協助原見精機進行國際，特別是歐美市場的開拓。

創控科技財務長兼發言人王偉霖表示，台杉的團隊有豐富的國內外投資與產業合作的經驗，可以在公司快速成長的過程中提供寶貴的建議，希望透過國家級投資公司的平台，整合國內產官學資源，將此套領先全球的技術能力。

翁嘉盛並強調，台杉很驕傲能夠與優秀的台灣廠商一起攜手合作，原見精機及創控科技，從研發、經營到產品的創新都是從台灣培養出的優秀團隊，二家公司所專注的領域不同但都具有絕佳的未來性，也是國家的重點發展領域。

物聯網工業機器人
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

鴻海啟動共同管理 傳將設營運委員會

2019-06-06 23:36

華碩新旗艦機上市

2019-06-06 23:19

台積電考慮赴美投資 經濟部長說話了

2019-06-06 15:48

台商調整全球布局 貿協開拓巴西新選擇

2019-06-06 12:30

精測看美中貿易戰恐硬碰硬 華為2年內影響不大

2019-06-06 12:25

聯強杜書伍：對華為產品有信心 一般通路照賣不受影響

2019-06-06 12:01

因應貿易戰 隆達布局次世代半導體及車用LED

2019-06-06 11:49

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:54

熱門文章

開票結果超過雙門檻！長榮空服取得罷工權 不排除突襲

2019-06-07 14:22

長榮恐暑假罷工 交部成立應變小組確保離島航線不中斷

2019-06-06 21:03

台灣10億身家有錢人 最愛投資的竟是債券

2019-06-07 11:07

長榮罷工開票最新！ 同意罷工票破千 僅48票不贊成

2019-06-07 11:57

若長榮暑假罷工 旅行業者：來不及應變

2019-06-07 10:20

影／長榮空服員擬罷工今開票 目前多為同意票

2019-06-07 09:58

貿易戰「迎難而上」 陸5G商用提前搶占制高點

2019-06-06 23:48

投資356億！電子大廠回流又一樁

2019-06-06 23:32

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top