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中光電子公司誠屏 越南秀「漂浮顯示器」

2019-06-06 14:09經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

中光電（5371）子公司誠屏科技，致力研發智慧顯示看板之創新產品，其超薄雙面顯示器日前榮獲2019台灣精品獎，並積極參與由外貿協會舉辦之台灣精品獎南向行銷活動。中光電今（6）日宣布誠屏科技將於今日起至8日，在越南國際資通訊展（ICT Comm Vietnam）之台灣精品館展出漂浮顯示器及貨架顯示系統等多樣創新產品，以期拓展南向通路。

此外，中光電指出，誠屏的超薄雙面顯示器、55吋無邊框顯示器及智慧貨架顯示系統，亦於4月起正式進駐於越南胡志明市Crescent Mall新月廣場台灣精品展售店，打造台灣精品店之亮麗質感及現代科技形象，預計將展出一年，主辦單位將不定期舉辦活動，提高當地民眾對台灣精品的認知度。

中光電表示，設置於展售店出入口的40吋超薄雙面顯示器，因擁有1.9公分的超薄厚度，完美融入裝潢，其雙面螢幕可同時顯示不同資訊於店內外，成功使空間和效能達最佳化；由兩片55吋無邊框顯示器拼接而成的無縫拼接電視牆，陳設於展售店內成為主視覺。

中光電表示，無縫拼接電視牆配有FHD高畫質及抗撞防水的優勢，擺脫傳統顯示器的黑邊問題，拼接畫面一體延伸，有效提高影像生動感。

此外，誠屏新推出的智慧貨架顯示系統，擁有10比1之特殊長型比例，可有效替代傳統標籤，其6x60公分大小非常適合放置於展示櫃或貨架，另外，因搭載誠屏自主研發之專屬編輯軟體，使用者可更簡易地調整播放內容，亦可加入動態影片或跑馬燈等素材，使其多元性及使用彈性更勝於傳統紙本標籤。

為配合台灣精品主題，誠屏特別以「台灣寶島風光」作為展示影片，讓當地民眾透過FHD高畫質影像認識台灣之美，並以眾多精品獎得獎產品及充滿台灣味之影像流動，充分展現台灣質感與形象。

誠屏科技正式進駐越南胡志明市Crescent_Mall新月廣場台灣精品展售店。圖...
誠屏科技正式進駐越南胡志明市Crescent_Mall新月廣場台灣精品展售店。圖／中光電提供
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誠屏科技於越南國際資通訊展展示漂浮顯示器及貨架顯示系統。圖／中光電提供
誠屏科技於越南國際資通訊展展示漂浮顯示器及貨架顯示系統。圖／中光電提供
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