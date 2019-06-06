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影／晶睿股東會 董座承諾加碼台灣產能

2019-06-06 10:59聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

安控大廠晶睿通訊上午舉行108年股東常會，由董事長陳文昌主持。

晶睿今年以來營運表現不錯，主要受惠原有ODM代工客戶回補積極，部分為美中貿易戰轉單效應加持。陳文昌在股東大會上表示，去年營收不如預期有很多因素，而今年中美貿易戰開打，相關產業鏈，只要是從中國製造的都受到了影響，目前晶睿已將產能移回台灣生產，擴大台灣布局。

安控大廠晶睿通訊上午舉行108年股東常會，由董事長陳文昌主持。記者杜建重／攝影
安控大廠晶睿通訊上午舉行108年股東常會，由董事長陳文昌主持。記者杜建重／攝影
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晶睿通訊董事長陳文昌上午主持108年股東常會時。記者杜建重／攝影
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