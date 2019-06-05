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搶在台商回流獵地前 這4家公司搶到楠梓加工區土地

2019-06-05 23:37聯合報 記者王昭月╱即時報導

企業投資最怕缺水、缺電、缺地、缺才、缺工，尤其缺地，等於是無以動彈。不過這次高雄楠梓加工區啟動「鑽石場域更新計畫」，封測大廠日月光華泰電子、興勤電子及宏璟建設眼明手快，馬上搶得先機獵地，成為楠梓加工區轉型更新的第一棒。

高雄楠梓加工區鑽石計畫首波釋出3.47公頃用地，由日月光等4家公司先馳得點，其中日月光及旗下宏璟建設共將投資277億，興建K18廠；華泰電子投資109億，興建高階半導體製造中心，興勤電子則將投資20億，興建高階製造及研發大樓。

四家公司與高雄楠梓加工園淵源極深，在地耕耘逾3、40年，近年日月光陸續興建新廠，這次經由「鑽石計畫」取得的土地，還將興建K18廠，堪稱楠梓加工區內版圖最大的企業。

日月光日資深副總周光春表示，日月光在地經營35年，員工數達2萬5千人，控股公司也登記在加工區內，近10年來公司不斷提昇自動化技術能力，至今年已有6座關燈工廠，能製造安全系統晶片、智慧型手機晶片及車用電子晶片，未來再有K18廠，接單將更有信心。

「好在我們手腳快」華泰電子副總李俊寬說，否則中美貿易大戰下，台商回流，缺地問題可能讓所廠商傷透腦筋。這次華泰取得的網球場土地，恰好位在公司起家厝旁，未來公司的後勤資源能更加集中化。

興勤電子總裁隋台中也表示，興勤成立41年，專門製造電流保護元件，市場很大，依2021及2022年的生產計畫，迫切需要擴建高階製造大樓，所幸這次取得土地，安了汽車大廠客戶的心。

日月光與旗下宏璟建設取得高雄楠梓加工區土地，將投資277億興建k18廠及全新的從...
日月光與旗下宏璟建設取得高雄楠梓加工區土地，將投資277億興建k18廠及全新的從業員工服務中心。記者王昭月／攝影
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華泰電子將投入109億，建造高階半導體製造廠。記者王昭月／攝影
華泰電子將投入109億，建造高階半導體製造廠。記者王昭月／攝影
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興勤電子預計投資20億，建造高階製造大樓暨研發中心。記者王昭月／攝影
興勤電子預計投資20億，建造高階製造大樓暨研發中心。記者王昭月／攝影
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日月光華泰
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