貿易戰激鬥 張忠謀：要拚物聯網、AI

2019-06-06 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北報導



李國鼎紀念講座昨天在台大錢思亮紀念講堂舉行，科技部長陳良基（左起）、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、台積電創辦人張忠謀、聯華神通集團董事長苗豐強、台達集團創辦人鄭崇華、宏碁創辦人施振榮及清大榮譽講座教授史欽泰等人出席合影。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

中美貿易大戰白熱化，ＩＴ產業是台灣的經濟命脈，如何在這場大戰中不遭波及，進一步走出自己的道路？台積電創辦人張忠謀昨指出，台灣ＩＴ產業的未來在物聯網和ＡＩ智慧，而未來的人才必須掌握大數據、電腦運算和創業技能，還要懂得「終身學習」。

為台灣發展策略把脈

今年是經濟部前部長李國鼎110歲冥誕，李國鼎科技發展基金會、台達電子文教基金會主辦，聯合報系等單位協辦的李國鼎紀念講座，昨以「台灣ＩＴ產業的過去、現在與未來」為主題，邀請宏碁創辦人施振榮、聯華神通集團董事長苗豐強、張忠謀等科技業大老舉行專題演講，為台灣的發展策略把脈。

張忠謀當年受李國鼎之邀返台擔任工研院院長，隔年創立台積電，開啟台灣半導體產業的光輝歲月。他在演講中指出，二次世界大戰後世界有兩波ＩＴ潮流，台灣、南韓和日本因為掌握第一波ＩＴ潮的關鍵半導體和電腦，從「發展中國家」躋身「已發展國家」。

第二波ＩＴ潮流的關鍵元素是「網路」。這波潮流需要市場規模，中國大陸和美國因龐大人口成功崛起，台、日、南韓則因市場不足失去優勢。

至於引領第三波ＩＴ潮流的關鍵元素，張忠謀預測是物聯網和ＡＩ人工智慧。他舉例，廿年後每個人身上會有許多感測器，掌握身體狀態和生活方式傳到物聯網。「未來成功的小公司，一定比現在多。」張忠謀說，在ＩＴ世代，透過ＡＩ的協助，更多人可以自己創業。「創業」是下一個世代所需要的技能。

施振榮提新微笑曲線

宏碁集團創辦人施振榮則以王道思維和「新微笑曲線」，分析台灣ＩＴ產業須面臨的轉型。他說，新的ＩＴ產業須以「如何共享資源」為始，以「用戶的體驗」為終，從中研發並探索新的商業模式。他認為，從事ＩＴ產業的人須先翻轉思維，機制才能配合翻轉，也才能具體落實體驗經濟和共享經濟。

聯華神通集團董事長苗豐強擁有一百多間公司。他在演講中說，全球化時代ＩＴ不只是一個系統，而是一個生態系統。在此一「數位經濟」下，人們須掌握「全聯網（Internet of Everything）」價值，垂直鏈結行業的專業與洞見，軟硬整合創新智能系統和產業生態體系。