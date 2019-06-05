奇偶董座：4月毛利率已逾40% 全年衝毛利率更勝營收

2019-06-05 19:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



安控大廠奇偶（3356）董事長戴光正表示，近年聚焦人工智慧（AI）及深度學習，加上產品及組織架構調整，逐漸展現成效，4月毛利率已突破40%大關，今年將以衝刺毛利率為重心。

因應AI需求，奇偶將於7月推出第一個具有AI功能的平台，同時年底前推出邊緣端的攝影機以及主機端AI BOX搭配的解決方案，希望提升毛利率。法人預估，依毛利率表現，奇偶本季本業有望連兩季維持正數，全年毛利率將以40%-45%為目標。

針對市場關注的美中貿易戰，戴光正坦言，目前市場變數太大，很難預估，若真的關稅拉高至25%，將面臨市場全面衰退的壓力，不會只有安控產業，兩強相爭是否有緩和的餘地，6月底的G20峰會將是觀察重要指標。

奇偶今天召開股東會，戴光正表示，走出2017年首度虧損的低潮，去年在調整組織及產品已展現成果，雖然營收未明顯成長，但已擺脫低毛利（GP）困境，他認為，GP是公司競爭力的展現，任何產業GP下滑，代表已走向夕陽工業，去年奇偶全年毛利率33%為歷史新低，今年第1季已接近38%，4月更衝破40%。

戴光正表示，比起其他產業，安控因為辨識的需求，更容易導入AI的應用，日前公司更斥資600萬元添購演算法的機台，顯示奇偶全力投入AI應用的決心，目前公司產品策略全力朝高解析度、高智慧化發展，同時深耕奇偶擅長的軟體應用，加強軟硬整合，這是中國對手比較弱的地方，「我們已和市場走在同一方向，重返以往榮耀的路上。」

奇偶會中同時通過辦理額度不超過1,500萬股的私募案，戴光正表示，除非引進的策略投資人要對公司有很大的幫助，目前奇偶的產品算走在市場前端，也有很多合作意願廠商，假設在未來一年內有非常好的機會，才會進行私募，目前沒有增資的需要。

奇偶首季稅後純益1,970萬元，每股純益0.22元，連四季獲利，其中，象徵本業表現的「營業淨利」連續虧損八季後，首度轉為正數，其中，第1季毛利率37.78%，季增7.45個百分點，年減1.12個百分點，稱冠安控族群。