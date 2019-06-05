因應貿易戰 彩晶將把南京廠20%車用面板移回南科生產

2019-06-05 19:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



因應中美貿易戰，彩晶將把南京廠20%的車用面板，在年底之前移回南科生產，供應國際品牌大廠需求，這也是面板廠開第一槍，決定移回部分大陸產線回台。

中小尺寸面板廠彩晶（6116）5日召開股東會，今年將強攻車用及工控用面板，合計佔比將上升達55%至60%，比去年成長逾一成，預期第2季營運表現將優於第1季。

彩晶股東會由董事長焦佑麒主持，通過0.3元現金股利案。他表示，今年度營運策略目標，繼續維持5.3代廠在中小尺寸產品的競爭優勢外，積極發展中小尺寸產品觸控整合技術平台，開發智慧型手機、穿戴式、車載、平板電腦、工控等面板及觸控應用的整合式產品；並與全球消費性電子領導品牌及系統組裝製造商的上、中、下游供應鏈夥伴，建立及維持長久合作關係。

彩晶今年第1季單季轉虧為盈，每股純益（EPS）0.06元，是唯一獲利的台系面板廠。

股東會後，彩晶運籌中心副總吳許合接受訪談時指出，中美貿易戰的影響，短期內還沒看到真的顯現，未來會持續關注發展狀況。目前車用主要客戶來自中國大陸，因應其他國際大廠的需求，將南京廠五分之一的車用產線移回台灣，年底之前完成架設，明年開始供應。

吳許合表示，去年手機面板價格大跌三成，今年以來手機面板價格回穩，並在車用及工控用面板提高出貨比例助益下，預期第2季表現會比第1季好，第3季能見度不高，還需要進一步觀察。同時，彩晶積極調整產品結構，今年手機佔營收比重將由去年的六至七成，下降至五成以下，看好車用、工控用面板的成長需求，將業績重心轉向，補上缺口。

吳許合強調，彩晶的車用面板規格齊全，6吋至12.3吋都有，過去主力是陸系客戶，今年上半年增加日系客戶，下半年還有歐系客戶導入設計，加上近年車用電子產品成長飛快，營運前景受期待。