佳世達5月營收月增5.4% 續創同期新高

2019-06-05 18:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



佳世達（2352）今天公布，5月合併營收135.98億元，年增7.97%， 月增 5.4%，續創同期新高。累計前5月合併營收663.53億，較去年同期成長10.74%。

佳世達表示，5月營收續創同期新高，除現有產品表現強勁，聯合艦隊包括友通、其陽、拍檔等也有所挹注 。