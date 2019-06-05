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遠傳獲邀微軟「亞洲研究院創新論壇」 分享5G布局

2019-06-05 18:40經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

遠傳總經理井琪今5日帶領遠傳技術團隊代表，出席微軟於北京舉行的「亞洲研究院創新論壇」，遠傳是「創新匯」成員中唯一的電信業者。井琪也於論壇中分享遠傳如何利用遠傳5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術對內推動遠傳數位轉型，並與遠東集團關係企業合作共同開發AI應用場域，對外則協助企業客戶產業創新升級。

微軟「亞洲研究院創新論壇」是為「創新匯」成員量身打造的年度科技盛會，匯聚來自不同產業的數位創新領袖與微軟亞洲研究院資深技術專家，共同探討AI最新趨勢與挑戰。

井琪表示，數位轉型是全球顯學，當新科技逐漸成熟，企業的競爭優勢隨時可能被顛覆，如何搶佔先機，成為數位轉型領先者，影響企業脈動。未來5G高速、大頻寬和低延遲特性，將能結合邊緣運算和AI機器學習去滿足產業應用需要的海量連結、即時反應等需求，創造更高的產業價值。

井琪表示，遠傳期望藉由與微軟緊密的長期合作，運用微軟在AI領域突破性的技術成果，結合遠傳長期佈局5G技術、物聯網產業應用、大數據平台建置以及堅強的ICT整合實力，讓雙方的創新研發能力與產業經驗優勢互補，精準掌握各產業真實情境與客戶需求，共同打造解決企業痛點、改善人們生活的AI創新應用解決方案。

迎向數位轉型時代，遠傳與微軟結盟長期AI策略合作夥伴，共同推動台灣產業升級與人才培育，繼去年微軟邀請遠傳成為台灣「微軟AI研發中心」電信產業首位合作夥伴，去年5月遠傳首度應邀出席微軟在北京舉行的「亞洲研究院創新論壇」，成為台灣唯一受邀的「創新匯」成員；12月遠傳並以創新匯成員身分邀請微軟亞洲研究院洪小文院長及世界級研究專家到遠傳進行演講，針對遠傳AI技術發展及創新應用深度交流；今年2月更攜手微軟舉辦「遠傳AI黑客松競賽」，遠傳跨界好手同台競技，激盪創新能量，更促成不同應用場景的AI解決方案百花齊放，讓每一位員工都能成為創新升級最佳推手，共同為客戶打造全方位的數位生活。

遠傳去年宣布啟動「2020數位轉型計畫」，擬定「創新升級 轉型再造」目標，利用既有的ICT技術優勢，積極布局大數據、人工智慧、物聯網所謂的「遠傳大人物」創新應用，並著手培育相關人才，強化夥伴生態圈與組織效能，共創產業新價值。遠傳AI應用創新多元，涵蓋營運優化、創新產品、行銷業務、資安風險管理、客戶服務五大面向，展現深耕在地需求的豐碩成果，AI落地實績遍及紡織、水泥、鋼鐵等產業，包含AI智慧路燈、雲端智能環控/環安、AI資安管理平台、AI人臉辨識、以及甫於「台北5G國際高峰會(Taipei 5G Summit)」現場利用5G訊號展演的AI智慧驗布機等，充分展現遠傳新經濟布局的領航實力。遠傳作為遠東集團數位轉型的驅動引擎，未來將持續整合集團資源，全力推動產業轉型升級，協助國內企業接軌國際、開拓數位藍海商機。

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