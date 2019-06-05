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李國鼎百秩晉十紀念講座 談台灣IT產業

2019-06-05 17:56聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

李國鼎先生百秩晉十紀念講座「台灣IT產業的過去、現在與未來」下午在台灣大學錢思亮...
李國鼎先生百秩晉十紀念講座「台灣IT產業的過去、現在與未來」下午在台灣大學錢思亮紀念講堂舉行，聯華神通集團董事長苗豐強（左起）、宏碁創辦人施振榮、台達集團創辦人鄭崇華、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、台積電前董事長張忠謀等出席，並邀請開啟台灣科技發展的企業家張忠謀、施振榮及苗豐強擔任主講者，期望與科技業產、官、學參與交流，共同思考台灣科技業新路。記者曾學仁／攝影
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李國鼎先生百秩晉十紀念講座「台灣IT產業的過去、現在與未來」下午在台灣大學錢思亮紀念講堂舉行，聯華神通集團董事長苗豐強、宏碁創辦人施振榮、台達集團創辦人鄭崇華、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、台積電前董事長張忠謀等出席，並邀請開啟台灣科技發展的企業家張忠謀、施振榮及苗豐強擔任主講者，期望與科技業產、官、學參與交流，共同思考台灣科技業新路。

李國鼎先生百秩晉十紀念講座「台灣IT產業的過去、現在與未來」下午在台灣大學錢思亮...
李國鼎先生百秩晉十紀念講座「台灣IT產業的過去、現在與未來」下午在台灣大學錢思亮紀念講堂舉行。記者曾學仁／攝影
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李國鼎先生百秩晉十紀念講座「台灣IT產業的過去、現在與未來」下午在台灣大學錢思亮...
李國鼎先生百秩晉十紀念講座「台灣IT產業的過去、現在與未來」下午在台灣大學錢思亮紀念講堂舉行，聯華神通集團董事長苗豐強（左起）、宏碁創辦人施振榮、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、台積電前董事長張忠謀等出席，並邀請開啟台灣科技發展的企業家張忠謀、施振榮及苗豐強擔任主講者，期望與科技業產、官、學參與交流，共同思考台灣科技業新路。記者曾學仁／攝影
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李國鼎先生百秩晉十紀念講座「台灣IT產業的過去、現在與未來」下午在台灣大學錢思亮...
李國鼎先生百秩晉十紀念講座「台灣IT產業的過去、現在與未來」下午在台灣大學錢思亮紀念講堂舉行，邀請開啟台灣科技發展的企業家張忠謀、施振榮（圖）及苗豐強擔任主講者，期望與科技業產、官、學參與交流，共同思考台灣科技業新路。記者曾學仁／攝影
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