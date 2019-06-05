明揚新廠落成啟用 分二階段開出產能

2019-06-05 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



國際高爾夫球專業製造商明揚(8420)二期新廠今(5)日落成啟用，開幕儀式由董事長劉安晧及卡拉威高爾夫球公司(Callaway Golf)全球營運副總Mark Leposky聯袂主持；新廠將分2階段開出產能，6月先開出250～350萬打，今年底舊廠加新廠年產能將可達1,600萬打。

劉安晧表示，感謝所有貴賓熱情到場祝賀，也感謝經營團隊、全體員工的努力付出，及上下游供應商的長期支持，才有今日的成就與規模，他說，這次擴充二期廠房除展示公司根留台灣、永續經營的決心，更期待新廠以更好的製造環境與設備，提供更優質的產品與服務，進一步提升市佔率與獲利率。

明揚新廠將分2階段開出產能，6月先開出250～350萬打，今年底舊廠加新廠年產能將可達1,600萬打。在產能擴充完成後，未來將採取「專屬產線」策略，讓客戶委託明揚OEM或ODM，不用擔心商業機密外洩，對於未來爭取或穩定大咖客戶，將有相當大的幫助。

Callaway全球營運副總Mark Leposky表示，Callaway近幾年在小白球的市場佔有率大有斬獲，加上產業景氣復甦等，樂觀看待未來發展趨勢，與明揚的合作關係將進一步提升。