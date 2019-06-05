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午後對流旺盛 13縣市大雨特報

電商大搶618商機 買氣熱翻

2019-06-05 16:18經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

Yahoo奇摩迎戰電商618，首日開紅盤。Yahoo動員旗下購物中心與超級商城，同步開辦618年中慶，昨為活動第一天，藉由全面提升網購體驗，加上優惠推動開跑，首日創下雙成長，整體流量增長三成、訂單成長五成。如礦泉水單日賣出上萬瓶，相當於七隻非洲象重量；Dr.WU保養品單日銷售破3,000組，平均每30秒賣出1瓶。

Yahoo打出「搶錢、搶禮、搶Yahoo」的Kuso廣告，Yahoo統計，不到24小時觀看人次破百萬。而「上億紅包，人人有獎」5月26日預熱開跑至今，反應熱烈，昨全面啟動線上宣傳後，登記領取人數狂飆成長四倍，首波已發出近2,000萬紅包購物金，預計此次活動將有高達百萬消費者登記，發出上億購物金，同時刺激買氣帶動業績成長三成，有望破歷年同期新高。

Yahoo表示，618年中慶在狂灑億元紅包的加持下，整體買氣遽增，以35到44歲族群為消費主力，並增加三成新客消費，帶動日用品業績成長1.4倍、美食成長1.3倍、美妝品成長近一倍。此外，在無卡分期、買貴退差價加送8%等購物中心創新服務推動下，搭載618促銷檔期，高單商品表現亮眼，帶動精品、手錶、機車等業績成長逾三成。

淘寶／天貓618年中慶日前登場，淘寶／天貓今年特別擴大規模，打造全新618年中慶狂歡，今（5）日宣布即日起至6月18日止，推出多重專屬優惠方案，除了有天貓購物津貼、天貓官方店免運專區及大額店鋪優惠券等經典玩法外，更加碼祭出總額高達人民幣3,000萬元的「整點紅包雨」。

此外，今年淘寶／天貓於618檔期發布《2019年淘寶天貓618八大消費者趨勢報告》，剖析本地消費者價值觀的變化及消費取向的洞察。

報告顯示，八種消費趨勢包括「單身經濟」、「健身狂潮」、「智能生活」、「生活美學家」、「毛孩最大咖」、「完美料理」、「紓壓養生」以及「趣味人生」。阿里巴巴認為，隨著時代改變，智能、美學、且符合個人喜好的消費趨勢，已逐漸成為新世代的生活態度。

網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物，將在6月3日至11日推出首波「歡慶19生日慶」活動，全場下殺六折起，同步釋出Dyson等六大精選獨家品牌超額優惠，刷指定聯名卡最高享11%回饋、消費滿額抽戲票、不限金額登記抽「中信兄弟主場球賽內野雙人門票」，折扣好禮拿不完。接著11日起至17日，將有第二波生日慶促銷。

Yahoo購物中心618年中慶業績開紅盤，Dr.WU保養品每30秒賣出1瓶。圖／...
Yahoo購物中心618年中慶業績開紅盤，Dr.WU保養品每30秒賣出1瓶。圖／Yahoo提供
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淘寶／天貓618今天登場，今天舉辦台灣限定《618風格拍照會》，圖為質感窗台情境...
淘寶／天貓618今天登場，今天舉辦台灣限定《618風格拍照會》，圖為質感窗台情境區。圖／阿里巴巴提供
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