OTT助攻 台灣娛樂業營收估2023年達200億美元

2019-06-05 15:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



OTT市場競爭激烈，資誠聯合會計師事務所今（5）發布2019全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告指出，今年將是台灣OTT產業的「轉捩點」，營收將超過傳統家庭影音市場，並成為娛樂、媒體業成長主力之一。報告指出，預計台灣娛樂、媒體市場營收可望在2023年達到近200億美元。

資誠審計服務暨影視及流行音樂產業主持會計師支秉鈞表示，全球OTT影音營收在2018年已達382億美元，到了2023年可望再翻倍。

觀察台灣市場，2018年規模約165億美元，年增3.8%。資誠表示，未來五年台灣市場將以年複合成長率3.7%，在2023年達到198億美元，其中以OTT影音、網際網路服務市場以及網路廣告，將成為三大成長主力。

第一大成長主力在於OTT影音，支秉鈞分析，台灣OTT數位影音市場和實體家庭影音市場，將在今年來到「轉捩點」，數位影音市場營收將以6.68億美元，超越實體家庭影音市場的6.05億美元。

第二大成長主力則為網際網路服務市場，支秉鈞指出，關鍵在於5G商轉，我國政府計畫今年下半年進行5G頻譜競標，多數廠商預計2020年啟動5G商轉，將驅動網際網路服務成長。

此外網路廣告以及電玩遊戲，也都將對台灣娛樂、媒體產業營收有相當可觀的貢獻。