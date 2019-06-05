親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
稅務法務
房市情報

法西斯前奏？ 讓真相死亡的四種政客話術

充電優化、全螢幕截圖…蘋果發表會沒說的5種iOS13實用新功能

鴻海富士康在美廠裁員155人？郭台銘：假議題

2019-06-05 13:26聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

《路透》報導，根據美國勞工部的數據顯示，鴻海集團富士康將150個美國工作職位轉移到墨西哥，並且將對印第安納波利斯（Indianapolis）郊外的電腦工廠裁員155人。對此，鴻海科技集團董事長郭台銘今中午出席新北市土城頂埔的老人共餐時，受訪表示這是「假議題」。

郭台銘不只說這是假議題，由於共餐地點就在鴻海研發基地隔壁，他也歡迎大家去突襲檢查，隨便要問哪個員工都可以，薪資待遇、吃得怎麼樣、工作怎麼樣都可以問。

鴻海科技集團董事長郭台銘今中午出席新北市土城頂埔的老人共餐。記者魏翊庭／攝影
鴻海科技集團董事長郭台銘今中午出席新北市土城頂埔的老人共餐。記者魏翊庭／攝影
分享

鴻海富士康薪資
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

鴻海威州廠裁155人？郭台銘：不要聽信假議題

2019-06-05 12:41

台積電前進美國？ 劉德音：考慮收購半導體公司或設廠

2019-06-05 12:54

華為遭封殺獨台積電力挺 孫又文：已證實符合美方規範

2019-06-05 10:20

綠能園區研發中心上梁 陳良基：將匯集全國綠能人才

2019-06-05 11:17

看好台灣 美商30億元蓋南科新廠啟用

2019-06-05 12:48

營收年年增、創造10萬工作機會 這項產業憑什麼崛起？

2019-06-05 09:48

電商年中慶…狂撒億元紅包 豪宅免費住

2019-06-05 00:40

富邦媒蘭蔻旗艦店 上線

2019-06-05 00:39

拍立購 電商超夯新服務

2019-06-05 00:39

華為5G訂單 被諾基亞超車

2019-06-05 00:29

陸製設備 遭多國圍剿

2019-06-05 00:28

力拚突圍 華為找解套方案

2019-06-05 00:28

最貴Mac來了 台系鏈樂

2019-06-05 00:22

Apple穿戴市占 穩居龍頭

2019-06-05 00:21

蘋果強調隱私 打臉Google、FB

2019-06-05 00:21

蘋果WWDC 五大看點

2019-06-05 00:21

台積衝產能 我半導體出貨逆勢飆

2019-06-05 00:19

之初媒合新創 AI、區塊鏈最夯

2019-06-04 23:17

台灣團隊 共享車位吸睛

2019-06-04 23:12

張忠謀退休近1年 台積電市值增3111億元

2019-06-04 18:49

台灣太陽能前景看俏 國內外業者紛搶進

2019-06-04 16:19

蘋果穿戴裝置市占居冠 廣達、仁寶、英業達沾喜

2019-06-04 14:34

研華深耕AIoT平台 赴俄國展出新方案

2019-06-04 14:28

台灣首季半導體出貨額 重奪全球第一

2019-06-04 14:28

科技部鬆綁延攬科研人才規範 8/1起施行

2019-06-04 12:41

蘋果穿戴式裝置稱霸 代工廠沾光

2019-06-04 12:28

SEMI：Q1全球半導體設備出貨年減19% 台灣逆勢成長36%

2019-06-04 11:57

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:54

全球爭搶12兆美元5G商機 四小龍除台灣均列全球領先群

2019-05-30 10:26

華為被川普斷供 謝金河：台灣科技業絕處逢生的一大機會

2019-05-29 13:43

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 08:27
看更多

熱門文章

匯錯錢能再拿回來嗎？金管會：三種不同處理狀況

2019-06-04 18:59

月休20天至少66K 長榮：遺憾空服工會喊過勞

2019-06-04 16:22

新台幣匯率升2.3分收31.480元 匯銀主管：卡緊買美元

2019-06-04 16:54

影╱最美勞工遊行！500長榮空服 不畏晴雨完妝上街

2019-06-04 14:37

華為5G訂單 被諾基亞超車

2019-06-05 00:29

王永慶千億遺產官司打了十幾年 王文洋終於打贏第一仗

2019-06-05 11:30

跑銀行人變少！八大公股銀行分行 7月起不再營業到5點

2019-06-04 16:59

傳漢堡王將南下開高雄首店 官方回應了

2019-06-04 15:41

最貴Mac來了 台系鏈樂

2019-06-05 00:22

影╱最美勞工遊行！500長榮空服 不畏晴雨完妝上街

2019-06-04 16:06

外媒關注 台灣壽險大買美公司債

2019-06-05 00:08

華為遭封殺獨台積電力挺 孫又文：已證實符合美方規範

2019-06-05 10:20

儲蓄險保單將絕跡？金管會下令禁止營造停售效應

2019-06-04 22:25

長榮空服員大遊行 訴求合理勞動環境

2019-06-04 13:56

張忠謀退休近1年 台積電市值增3111億元

2019-06-04 18:49

新公司法治理大戰／閉鎖持股 一股一權產生質變

2019-06-05 00:49

台積衝產能 我半導體出貨逆勢飆

2019-06-05 00:19

台灣超級富豪1781人 全球排名第19

2019-06-04 14:28

台灣太陽能前景看俏 國內外業者紛搶進

2019-06-04 16:19

尼龍大廠展頌全球第五廠啟用 朝百億營收邁進

2019-06-05 11:14

台壽好心200失能險 月底停售

2019-06-05 00:03

賺匯差只能搶美元？這類基金一個月賺2.4%

2019-06-04 17:52

綜所稅稅損估計大失準 減稅方案反成加稅方案

2019-06-04 14:28

蘋果穿戴裝置市占居冠 廣達、仁寶、英業達沾喜

2019-06-04 14:34

台幣仍看貶 快買美元

2019-06-05 00:03

引用大同條款 虹冠電市場派奇襲

2019-06-04 23:34

台灣壽險業買美債足以撼動聯準會？金管會：占比很低

2019-06-04 19:16

台積電前進美國？ 劉德音：考慮收購半導體公司或設廠

2019-06-05 12:54

中橡孤兒藥授權 生變

2019-06-05 00:32

王國材明天會見自救會 Uber司機要求公開

2019-06-05 11:02

澳洲降息 你該換這種外幣買澳幣資產

2019-06-04 16:31

力拚突圍 華為找解套方案

2019-06-05 00:28

長榮空服員上街頭 林佳龍：已做好面對罷工準備

2019-06-04 14:17

法人悲觀經濟前景 10年公債殖利率探底

2019-06-05 00:07

中橡孤兒藥歐洲專利權出現疑義 美國提請仲裁

2019-06-04 21:22

陳冲：貿易戰涉及面廣 至少打到美總統大選

2019-06-04 19:24

長榮3航線常超時工作 空服員連站12小時抗議

2019-06-04 14:21

我壽險大買美公司債 金管會：無流動性風險

2019-06-04 23:42

大都會計程車隊向Uber司機招手 祭7.2萬元補貼

2019-06-04 14:41

陸港客 偏好高雄入境

2019-06-05 00:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top