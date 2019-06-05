鴻海富士康在美廠裁員155人？郭台銘：假議題

2019-06-05 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



《路透》報導，根據美國勞工部的數據顯示，鴻海集團富士康將150個美國工作職位轉移到墨西哥，並且將對印第安納波利斯（Indianapolis）郊外的電腦工廠裁員155人。對此，鴻海科技集團董事長郭台銘今中午出席新北市土城頂埔的老人共餐時，受訪表示這是「假議題」。