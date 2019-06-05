看好台灣 美商30億元蓋南科新廠啟用

2019-06-05 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



美商台灣應材公司台南新廠風光啟用，會場熱鬧滾滾。記者謝進盛/攝影 分享 facebook 美商台灣應用材料公司看好台灣產業環境，選定南科投資30億蓋第二座新廠，今近午舉行台南顯示器製造中心暨研發實驗室開幕儀式，邀請副總統陳建仁等人蒞臨主持，陳也感謝應材加碼投資台灣，強調台灣絕對是美國尖頂的貿易夥伴。

全球前500大企業美商應用材料公司，是全球

提供材料、工程解決方案領域的龍頭，這次在南科興建的台灣應材台南製造中心，占地約5.1公頃，相當於7個足球場大，興建樓地板面積4萬5700平方公尺，從民國106年7月17日動工，今天正式啟用，展現高效率。

啟用儀式邀請副總統陳建仁、美商應材總裁暨執行長蓋瑞迪克森、台南市長黃偉哲、科技部長陳良基等人與會，會場展示全新裝設機台，伴隨燈光投射更顯震撼。

陳建仁說，美中貿易大戰以來，企業紛紛調整產業策略，目前已有61家廠商回台投資通過審查，投資金額逾3千100億元，提供超過3萬就業機會，黃偉哲加碼投資台灣及台南，強調台南市政府將展現傲人行政效率，歡迎產業界來台南投資。

出席的美國在台協會處長酈英傑肯定台灣在保護智慧財產的努力，也批評中國透過貿易補貼侵犯智慧財產產做法不可取，強調美國要的是公平的貿易對待。