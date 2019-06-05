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看好台灣 美商30億元蓋南科新廠啟用

2019-06-05 12:48聯合報 記者謝進盛╱即時報導

美商台灣應材公司台南新廠風光啟用，會場熱鬧滾滾。記者謝進盛/攝影
美商台灣應材公司台南新廠風光啟用，會場熱鬧滾滾。記者謝進盛/攝影
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美商台灣應用材料公司看好台灣產業環境，選定南科投資30億蓋第二座新廠，今近午舉行台南顯示器製造中心暨研發實驗室開幕儀式，邀請副總統陳建仁等人蒞臨主持，陳也感謝應材加碼投資台灣，強調台灣絕對是美國尖頂的貿易夥伴。

全球前500大企業美商應用材料公司，是全球

提供材料、工程解決方案領域的龍頭，這次在南科興建的台灣應材台南製造中心，占地約5.1公頃，相當於7個足球場大，興建樓地板面積4萬5700平方公尺，從民國106年7月17日動工，今天正式啟用，展現高效率。

啟用儀式邀請副總統陳建仁、美商應材總裁暨執行長蓋瑞迪克森、台南市長黃偉哲、科技部長陳良基等人與會，會場展示全新裝設機台，伴隨燈光投射更顯震撼。

陳建仁說，美中貿易大戰以來，企業紛紛調整產業策略，目前已有61家廠商回台投資通過審查，投資金額逾3千100億元，提供超過3萬就業機會，黃偉哲加碼投資台灣及台南，強調台南市政府將展現傲人行政效率，歡迎產業界來台南投資。

出席的美國在台協會處長酈英傑肯定台灣在保護智慧財產的努力，也批評中國透過貿易補貼侵犯智慧財產產做法不可取，強調美國要的是公平的貿易對待。

應材公司副總裁暨台灣區總裁余定陸則說，公司相當重視台灣的發展，興建第二座顯示器設備製造中心，可與南科的顯示器研發室與製造中心互相配合，整合上下游並提供完整的產業鏈，展現應材對投資台灣市場的承諾。

美商台灣應材公司台南新廠風光啟用，會場熱鬧滾滾。記者謝進盛/攝影
美商台灣應材公司台南新廠風光啟用，會場熱鬧滾滾。記者謝進盛/攝影
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美商台灣應用材料公司看好台灣產業環境，選定南科投資30億蓋第二座新廠，今落成啟用...
美商台灣應用材料公司看好台灣產業環境，選定南科投資30億蓋第二座新廠，今落成啟用。謝進盛/攝影
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科技部長陳良基受邀致詞。記者謝進盛/攝影
科技部長陳良基受邀致詞。記者謝進盛/攝影
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現場展現新一代面板機台。記者謝進盛/攝影
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