營收年年增、創造10萬工作機會 這項產業憑什麼崛起？

2019-06-05 09:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



受惠網路行銷快速發展及網路資訊安全意識提高，加上近年來雲端高效能運算及物聯網等智慧化應用興起，帶動電腦及資訊服務業市場規模逐年擴張，根據經濟部預估，今年營業額可望衝破3,500億元。

經濟部指出，企業對資訊系統服務需求熱絡，由以往企業內部資訊系統，擴及全方位系統整合，電腦及資訊服務業營業額年年攀升，由2009年2,375億元一路衝至去年3,467億元，平均年成長率4.2%；今年第1季營業額為845億元，年增率也達2.6%，全年上看3,500億元。

按中業別觀察，以從事電腦程式設計、系統整合、諮詢及設備管理等業務的「電腦程式設計、諮詢及相關服務業」營業額占比達76%居冠，2011年業績突破2,000億元，去年續增至2,626億元，十年來平均每年成長3.8%，主因企業用戶整合電腦軟硬體與通訊技術服務增加，加上雲端建構需求殷切所致。

其次為從事入口網站經營、資料處理、主機及網站代管等業務的「資訊服務業」營業額占24%，去年營收841億元，十年來平均每年成長5.2%，成長速度較為顯著，主要受惠於交友社群、代客處理電子資料交換及網站管理服務等需求成長所致。

經濟部表示，電腦及資訊服務業為知識密集型服務業，加上市場需求活絡，業者持續擴增技術與軟體開發能力，以致歷年研發投入多呈穩定增加。

根據科技部統計，2017年電腦及資訊服務業研發經費為135億元，年增7.4%，較2009年的82億元增加53億元，成長幅度達64.1%。

此外，根據最新的2016年工業及服務業普查資料顯示，「電腦及資訊服務業」計9,747家，員工人數97,777人，各較2011年增加34.5%及30.5%。

其中，「電腦程式設計、諮詢及相關服務業」計6,947家，員工人數75,133人，五年內各增27.1%及22.6%；其次為「資訊服務業」計2,800家，員工人數22,644人，五年各增57.4%及66.0%，成長較快。