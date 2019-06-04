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鴻海股東回饋加碼 夏普家電七折起

2019-06-04 19:13經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

鴻海旗下的富連網今年透過大數據分析，將優惠的產品線擴大並增強品牌多元性，簡化線上購買的步驟並邀請全民共同參與，企圖達成360度全方位的最佳消費者線上購物體驗，滿足不同族群的喜好。

活動甫上線，便引起全民熱議及高度迴響，首週銷售即打破歷年股東會單週銷售紀錄。

富連網今年股東會的銷售佳績吸引了更多的明星品牌的加入，提供更多超值優惠給鴻海股東朋友。

往年最受歡迎的蘋果系列商品，正式於6月起加入這波優惠的行列，上架即完售的iPhone 7 plus及iPhone XS MAX也祭出市場超低價，最受果粉朝聖的Apple Watch也不例外，最低僅68折的驚喜價最受消費者矚目。

此外，也集結了眾多家電品牌投入參與，活動商品皆為限量提供，提醒有需要的鴻海股東及民眾別錯失了自身權益。

此外，富連網持續專注發展的「富連網家」品牌旗下的各項明星商品中，智能AI音箱的銷售更開出紅盤，限時每台1999的特惠價格，除了贈送KKBOX的串流音樂外，廣播、新聞外，令人期待的O2O服務也陸續上線，包括叫車及全台首創的音箱送洗衣物的服務，首次體驗送洗服務可享5折優惠，根據調查「富連網家」的智能AI音箱的使用者滿意度高達七成以上，同時發現許多民眾已趁此次超低價紛紛入手，搭上智能AI生活的首班車。

鴻海旗下的夏普家電是歷年股東詢問度極高的品牌，6月1日起富連網同步提供鴻海股東可直接於線上選購，此次夏普推出全品項7折的破天荒折扣，熱門品項有羽量級無線快充吸塵器及4K電視系列等超過百款家電，選購冷氣及冰箱的民眾還可再享3仟元的節能補助。

股東會鴻海家電
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