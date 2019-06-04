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產業創新急徵才！智慧機械夯 線上就博會釋近3千7職缺

2019-06-04 18:29聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

近年來產業智慧化轉型勢不可擋，再加上政府積極推動「5+2產業創新計畫」，台灣就業通特別舉辦「2019領先未來‧趨勢徵才線上就業博覽會」，為企業尋覓創新產業人才，包括台達電、日月光、可成生物科技、仁寶電腦、緯創等科技廠商，46廠商共釋出約3700個職缺，活動即日起至6月21日，欲求職的民眾，只要加入台灣就業通會員，填妥求職履歷，就可線上投遞履歷！

5+2產業創新計畫包括「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」，其中的智慧機械，推動精密機械產業導入智慧化科技，建立智慧機械生態體系，並推動金屬機電、民生化工、電子資訊、資訊服務等重點產業導入智慧製造。

台灣就業通表示，在「5+2產業創新計畫」中，智慧機械扮演關鍵角色，因此，智慧機械產業廠商已紛紛啟動搶人大戰，在台灣就業通開出相關職缺，像在「2019領先未來‧趨勢徵才線上就業博覽會」活動，徵才廠商包含台達電、日月光、可成生物科技、仁寶電腦、緯創等科技廠商，以及燁聯鋼鐵、台灣松下電材等傳統製造業，46家廠商共釋出約3700個職缺，分別有金屬3D列印製程工程師、智慧型裝置5G RF工程師、大數據工程師、機械工程師、設備開發人員等。

相關資訊可上台灣就業通網站（www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或撥打24小時免付費客服專線0800-777-888。

即日起至21日，台灣就業通舉辦「2019領先未來‧趨勢徵才線上就業博覽會」，為企...
即日起至21日，台灣就業通舉辦「2019領先未來‧趨勢徵才線上就業博覽會」，為企業媒合創新產業人才，包括台達電、日月光、可成生物科技、仁寶電腦、緯創等廠商，共3700個職缺。台灣就業通/提供
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