微軟協助東隆興業 打造超強資料平台

2019-06-04 16:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



資訊爆炸時代下，透過有效掌握數據來優化營運決策已是企業決勝關鍵。昔日曾撐起一片天、帶領台灣經濟起飛的傳統紡織業如今也面臨大時代困境，逐年累積的企業資源散落在公司各部門，內部各自為政的老舊資料處理系統無法即時彙整分析；面對瞬息萬變的市場，惟有導入新工具、新系統來翻新資料處理，方能不被這波數位化浪潮所淹沒。

台灣紡織縫線製造大廠東隆興業，近年來積極產業轉型，導入微軟智慧型商務應用程式Dynamics 365，串接產線各個流程與後台資源，大幅降低資料處理成本，並節省內部50%人力重工於資料建檔與查詢作業上，成功帶領公司邁入數位新紀元。

台灣微軟首席營運長何虹指出，面對全球消費市場快速變遷，各企業亟欲導入雲端、資料處理等新科技，升級商業營運模式，迎接全新市場機會並保持營收優勢。然而企業數位轉型的第一步須面對內部數據處理與管理，微軟長期以來在台灣深耕，看見許多台灣傳統產業累積了數十年的龐大資料，卻因內部系統老舊問題無法有效發揮資料效益。

她說，為了協助企業儘早轉型跟上數位化的腳步，我們持續攜手在地經銷夥伴協助企業導入Dynamics 365解決資料整合困境，利用雲端化、智慧化及可擴展性的現代化ERP解決方案，打破傳統企業資源規畫和客戶關係管理解決方案之間的隔閡，讓企業可靈活統整人事、營運流程與各種系統數據，同時快速檢視供應鏈、存貨、銷售、客戶服務等各部門作業，全面強化企業整體資訊實力，助力傳統產業無縫且無痛接軌數位轉型。