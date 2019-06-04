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中墨先後面臨關稅威脅 全球電視市場發展蒙陰影

2019-06-04 14:06經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

在市場擔心美中貿易戰的25%關稅可能波及電視市場之際，美國總統川普又在5月30日宣布因為非法移民問題，計畫於6月10日起對墨西哥輸美商品課徵5%關稅，並以累進的方式在10月增加至25%。

TrendForce光電研究（WitsView）認為，接連的關稅問題恐嚴重衝擊美國市場信心，進而拖累2019年全球電視市場出貨表現。

TrendForce研究副總邱宇彬表示，墨西哥長期以來因為地利之便，加上屬於美墨加協議成員而享有關稅優惠，因此一直是眾多美國消費性電子產品的組裝基地，電視也是其一。

以2018年為例，以美國為首的北美電視市場，所販售的電視產品大約有50%為墨西哥生產，另外50%則來自中國。正因為墨西哥的緩衝機能，市場對於美中貿易戰對電視市場的衝擊，擔憂程度不如缺乏製造調度彈性的筆記型電腦或智慧型手機來得高。

根據TrendForce的調查，北美市場七大電視品牌為Samsung、Vizio、TCL、LG、Hisense、Funai與Sony等，合計市占率達85%。

依照生產基地與運作模式的不同，受貿易戰影響的程度也各有不同。Vizio因為生產高度仰賴製造基地於中國的代工夥伴，因此被視為中美關稅戰中可能遭受首波衝擊的品牌。

而在北美市場快速崛起的TCL與Hisense，雖然擁有墨西哥產能可供調節，但對中國製造的依賴度始終居高不下，其引以為傲的成本與售價優勢很可能隨著中美關稅施行而被削弱。

相形之下，Samsung、LG與Sony等國際品牌，則因為在墨西哥擁有龐大的電視組裝產能，不僅能夠從中美關稅議題中全身而退，甚至還可能因為對手成本墊高而成為貿易戰下少數得利的品牌。

然而，一旦墨西哥進口商品遭課稅，墨西哥電視產能反而立刻成為國際電視品牌的燙手山芋。

中國與墨西哥兩國先後暴露在關稅風險下，幾乎也阻斷了電視品牌生產的調度彈性，不僅對美國電視市場是一場醞釀中的災難，更將衝擊全球電視市場。

以美國為首的北美電視市場占全球電視出貨的20%，同時也是65吋以上超大電視主要的銷售區域之一，一旦因為關稅問題墊高成本，恐怕不利下半年促銷活動推廣，甚至導致美國市場銷售動能熄火，衝擊電視出貨規模之餘，電視尺寸放大速度趨緩的疑慮恐怕也將跟著升高，對於已經處在供過於求循環的面板產業而言，更是雪上加霜。

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