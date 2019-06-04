蘋果穿戴式裝置稱霸 代工廠沾光

2019-06-04 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



iPhone 儘管近期風頭不再，但蘋果公司（Apple Inc.）穿戴式裝置持續獨領風騷，根據研調機構IDC釋出的最新報告，今年第1季蘋果總共銷售1,280萬件穿戴裝置，市佔率居冠。法人看好，隨著蘋果穿戴式產品出貨量穩健成長，有助相關供應鏈廣達（2382）、仁寶及英業達等代工廠營運。

智慧手機產業步入成長高原期，讓各大手機廠近年積極推廣周邊產品，讓本來屬於「配角」的穿戴裝置持續穩健成長，根據IDC公佈的今年首季全球穿戴裝置出貨量達4,960萬件，相較去年同期成長55.2%。

蘋果的iPhone儘管遭到華為超車，被趕下全球第二大手機廠位置，但受惠於強大的周邊產品，包含智慧手錶Apple Watch、無線藍芽耳機AirPods及部分Beats耳機，推升蘋果今年首季穿戴裝置出貨量達到1,280萬件，年增49.5%。

蘋果穿戴裝置代工廠向來為台廠天下，Apple Watch主要由廣達操刀，第二供應商則為仁寶。至於AirPods則由英業達負責，陸廠立訊近年訂單比例增加，而同為陸系廠商的歌爾聲學也企圖分一杯羹。

法人指出，不論Apple Watch或是AirPods旺季都在下半年，尤以歐美聖誕旺季為銷售高峰，隨著蘋果穿戴裝置穩健成長，相關代工廠也可望在今年下半年迎接旺季來臨，為營運增添柴火。

若以市佔率來看，蘋果今年首季以25.8%，拿下龍頭寶座，其次則為中國大陸廠商小米及華為，市佔率分別為13.3%、10%。第四、第五名則是三星及Fitbit。

值得一提的是，華為穿戴裝置近年異軍突起，今年首季出貨量相較去年同期成長282.2%，在前五大廠商中成長率居冠，其次則為三星，出貨量也年增151.6%。