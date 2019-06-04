親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
稅務法務
房市情報

評／巨嬰化的中華職籃 趁還沒開始就結束掉它吧！

支持恢復軍公教18%？韓國瑜澄清：從未主張、勿抹黑

科技部鬆綁延攬科研人才規範 8/1起施行

2019-06-04 12:41中央社 台北4日電

為配合科技發展需要，提供學研機構與優秀科研人才更有彈性的研究資源，科技部完成修訂補助延攬客座科技人才作業要點，包括延攬資格從博士後修正為博士級研究人員，並放寬一次核給多年期經費，新規定從8月1日起施行。

科技部上午透過新聞稿表示，科技部為推動全國科學發展與技術研究及應用的主責機關，為強化建構更佳科研環境的誘因，去年8月起陸續邀請諮議委員、各學門召集人和學門領域學者專家，包括校長、國際長或研發長、已聘任博士級研究人力的計畫主持人、博士生、博士後研究人員、研究學者等召開20餘場會議。

會中針對科研人才培育與延攬策略及「科技部補助延攬客座科技人才作業要點」修訂方向進行深入討論，經過多次研議後，今年4月完成修訂「科技部補助延攬客座科技人才作業要點」，自108年8月1日起施行。

科技部長陳良基表示，科技立國需要長期深耕，科技創新與突破更需要各領域科研人才的投入，目前各大專校院及學術研究機構延攬優秀科研人才所面臨的問題，包括經費挹注依據、補助期間、博士級研究人員職銜、經費結報程序等，均透過本次修法予以鬆綁，期能提供學研機構與優秀科研人才更有彈性的研究資源，完善國內科研環境及開創人才發展的正向循環。

科技部說，修正重點有3項，首先，博士級研究人員聘用職銜更具彈性，為反映目前受延攬的博士級研究人員實際工作屬性，將延攬資格由「博士後研究人員」修正為「博士級研究人員」，並授權大專校院及學術研究機構依照實際工作需求和屬性彈性訂定職銜，如「博士後研究人員」或「專案研究人員」等，活化博士級研究人才多元發展目的。

其次，明確補助項目的性質及經費挹注依據。配合博士級研究人員職銜授權學校自訂，增列「研究費」補助項目，並明確各項補助經費為部分補助性質，大專校院與學術研究機構可在補助期間內，自籌經費或由科技部各類計畫經費挹注配合款。

第三，科技部放寬補助經費可核給多年期。針對審查研究表現優異者，補助期間可配合參與計畫的全程期間一次核給多年期，期滿還可申請繼續補助；並同步刪除博士後研究總補助年限規定，以滿足長期尖端研究上的人力需求，讓人才有揮灑的空間。

科技部大專博士生
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

蘋果穿戴式裝置稱霸 代工廠沾光

2019-06-04 12:28

SEMI：Q1全球半導體設備出貨年減19% 台灣逆勢成長36%

2019-06-04 11:57

英飛凌將砸百億美元 收購賽普拉斯半導體

2019-06-03 23:56

王雪紅：宏達電將提供企業VR服務

2019-06-03 23:51

商用執照近期發放 大陸進入5G商用元年

2019-06-03 23:47

宏達電 轉型生態系統企業

2019-06-03 23:03

普及AR、VR 才有錢景

2019-06-03 22:59

林蔚山因個人因素 請辭尚志和綠能董事長

2019-06-03 17:56

派遣工淚哭法院爭權益 控告嘉聯益假派遣真雇傭

2019-06-03 16:50

聯合利華減塑 全新白蘭洗衣精瓶身使用100%再生塑料

2019-06-03 16:26

郭台銘：華為事件波及多方面 鴻海問題請問鴻海

2019-06-03 15:29

網家搶先開賣LUCIA智慧音箱 營運添動能

2019-06-03 14:55

阿里巴巴集團 替淘寶天貓618年中慶揭開序幕

2019-06-03 14:54

面板雙虎破底後走揚 面板供過於求壓力未除

2019-06-03 14:43

因應貿易戰 樺漢加強台墨生產

2019-06-03 14:31

台積電駁斥美關切對華為出貨謠言 股價擺尾　

2019-06-03 14:31

高速電梯奏功 崇友接單報喜

2019-06-03 14:28

華為5G受阻 法人：基地台元件影響最大

2019-06-03 14:28

趨勢攜四家資安教育機構 強化企業資安

2019-06-03 11:49

傳遭美國商務部調查華為出貨 台積電鄭重否認

2019-06-03 11:22

毅嘉5月營收下滑 估6月恢復拉貨動能

2019-06-03 10:37

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:54

全球爭搶12兆美元5G商機 四小龍除台灣均列全球領先群

2019-05-30 10:26

華為被川普斷供 謝金河：台灣科技業絕處逢生的一大機會

2019-05-29 13:43

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 08:27
看更多

熱門文章

你的勞保、勞退這些年資 可能都浪費掉了

2019-06-03 15:48

勞保勞退這種領法 年資愈久愈領多

2019-06-03 17:25

到底會不會有更大的金融海嘯？顧立雄十個字回應

2019-06-03 15:30

政策推少賣高儲蓄保單 顧立雄十張保單有九張是儲蓄險

2019-06-03 15:48

外資回頭 台幣爆量大漲

2019-06-04 00:33

新台幣勁揚1.09角 收31.503元

2019-06-03 16:26

小確幸！王道銀推新台幣活儲利率1.2%

2019-06-03 20:22

挺大肚爬大肚山...寶成集團小公主8月將報到

2019-06-03 23:22

寶成轉型 擴大東南亞布局

2019-06-03 23:30

美十年債殖利率寫20個月來新低 留意Fed主席鮑爾談話

2019-06-04 09:28

寶成執行長蔡佩君懷老二 大肚山種樹許孩子一片林

2019-06-03 13:50

我PMI跌破榮枯線 三產業不妙

2019-06-03 23:25

新北市環狀線 第一階段預計今年底通車

2019-06-03 14:33

中美貿易引海嘯 學者：政府太樂觀

2019-06-03 18:38

影／長榮空服將上街 三名「 苦站代表」凌晨4時就在這

2019-06-04 10:12

惠宇建設今年推案大爆發 總銷金額逾120億元

2019-06-03 21:42

林蔚山因個人因素 請辭尚志和綠能董事長

2019-06-03 17:56

貿易戰發酵 美國製造業景氣持續降溫

2019-06-04 09:42

郭台銘：華為事件波及多方面 鴻海問題請問鴻海

2019-06-03 15:29

你的勞保、勞退 有無效年資？

2019-06-03 13:57

勞保年金、勞退新制 年資愈久領愈多

2019-06-03 13:58

趙無極一幅畫 「1.12.68」2.9億拍出 可抵3棟豪宅

2019-06-03 23:07

影／日本農漁產關稅擬減半 許淑華：抱日本人大腿

2019-06-03 21:18

天成飯店開起冰店 超濃奶香引爆話題

2019-06-03 17:54

四大扣除額提高 今年逾半申報戶可退稅

2019-06-03 22:22

省錢達人這樣玩！銀行祭「活儲」超高利率1.2%

2019-06-03 17:09

美中貿易戰方興未艾 市場延續風險趨避格局

2019-06-03 14:55

勞動基金前四月賺近2700億 表現相當亮眼

2019-06-03 23:57

長榮工會遊行 林佳龍：已做好面對罷工準備

2019-06-04 11:24

派遣工淚哭法院爭權益 控告嘉聯益假派遣真雇傭

2019-06-03 16:50

英飛凌將砸百億美元 收購賽普拉斯半導體

2019-06-03 23:56

美元計價商品 熱度高

2019-06-04 00:33

陸資大同條款最高罰2,500萬 6月1日起生效

2019-06-04 00:15

影／建商跨足商場 高雄市新增購物中心

2019-06-03 18:15

宏達電 轉型生態系統企業

2019-06-03 23:03

退休金怎麼算才正確？勞保、勞退這些年資都是多餘的

2019-06-03 17:25

CIP、高科大輔導！首艘MIT離岸風電鑽探船啟航

2019-06-03 16:06

國際官司敗訴判賠三千萬美元 遠航：財務一切正常

2019-06-03 14:42

新公司法治理大戰／誠美材案 董事會慎防鬧雙包

2019-06-04 01:15

遠航租機國際官司敗訴 判賠逾3千萬美元

2019-06-03 13:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top