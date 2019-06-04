SEMI：Q1全球半導體設備出貨年減19% 台灣逆勢成長36%

2019-06-04 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



SEMI（國際半導體產業協會）今（4）日發表報告指出，今年第1季全球半導體製造設備出貨約為138億美元，較去年第4季下滑8%，與去年第1季相較也減少約19%，不過，今年第1季台灣則是逆勢成長，較去年第4季成長36%，台灣重新拿下全球半導體製造設備出貨最大的地位。

國際半導體產業協會（SEMI），發表報告指出，今年第1季全球半導體製造設備出貨額為138億美元，季減8%，年減19%，值得關注的是，雖然全球半導體設備出貨額第1季呈現衰退，但台灣則是全球主要市場中，唯一較上季逆勢成長，且出貨額超越韓國、台灣第1季半導體設備出貨金額達到38.1億美元，較去年第4季大幅增加36%，更較去年第1季增加68%，擠下韓國，重新拿下SEMI統的七個地區出貨金額冠軍。

市場法人認為，SEMI統的七個地區，包括台灣、韓國、中國、北美、日本、歐洲及其他地區，台灣拿下其中第一季出貨冠軍，已含蓋全球主要的半導體製造設備出貨的主要地區，應該首季的全球出貨之冠，也可以看出，在以台積電為首的台灣半導體供應鏈，在全球市場仍具明顯的競爭優勢。

根據SEMI所發布的報告，今年第1季半導體製造設備出貨額第一為台灣；第二名為韓國，第1季出貨金額為28.9億美元，季減8%，年減54%；第三為中國，出貨金額23.6億美元，季減13%，年減11%；其餘第1季出貨排名依序為北美、日本及歐洲。

對於台灣在第1季的半導體設備製造出貨金額拿下全球之冠，國內市場分析師認為，毫無疑問為台積電發揮領頭羊的效果。在晶圓代工方面，受至7奈米技術驅動，半導體製造資本支出今年呈現持穩態勢。

此外，台積電也持續投資先進製程，預期今年成長幅度會最大，達20個百分點，且台積電今年多次公開強調，今年資本支出目標維持不變，估達100至110億美元，其中約八成用於先進製程。