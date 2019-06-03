商用執照近期發放 大陸進入5G商用元年

2019-06-03 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



近期大陸工業和信息化部將發放5G商用牌照，中國大陸將正式進入5G商用元年。（新華社） 分享 facebook

全球5G正進入商用部署的關鍵期，大陸工業和信息化部表示，近期將發放5G商用執照，強調中國大陸5G產業已建立競爭優勢、具備商用基礎，將正式進入「5G商用元年」。不過正值美國政府頻頻劍指中國大陸電信設備大廠華為之際，中方此一宣告，各界高度關注。

新華社報導，近期大陸工業和信息化部將發放5G商用牌照，中國大陸將正式進入5G商用元年。大陸工業和信息化部稱，5G標準是全球產業界共同參與制定的統一國際標準，大陸聲明的「標準必要專利」占比超過百分之卅。

報導特別強調，在技術試驗階段，包括諾基亞、愛立信、高通、英特爾等多家國外企業已深度參與，在各方共同努力下，大陸5G已具備商用基礎。中國大陸一如既往歡迎國內外企業積極參與中國大陸5G網路建設和應用推廣，共同分享5G發展成果。

目前大陸品牌手機如小米、OPPO、vivo、中興等都計畫於今年下半年推出5G手機。大陸工信部部長苗圩於年初時也曾表示，今年5G大規模組網將在部分城市和熱點地區率先實現，預計今年下半年5G手機、5G平板電腦將陸續投放市場。

中國大陸推進5G商用的速度猛烈，今年以來，重點測試城市紛紛宣布打通了第一個5G電話，標誌著5G已從技術研發試驗期進入實際應用測試階段，三大運營商的5G試驗網建設正全面展開。

消息指出，目前大陸國內至少已經有十六個省區市能打通5G電話，二○一九年中國移動將建設三萬個至五萬個5G基站；中國電信也把5G基站增加到二萬個，在5G建設方面的投入預算為人民幣九十億元；中國聯通在5G組網方面將投入約人民幣六十億元至八十億元。