英飛凌併購賽普拉斯 搶攻車用與物聯網商機

2019-06-03 20:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



近期接連出現英飛凌收購賽普拉斯，以及上週恩智浦（NXP）併購邁威爾的WiFi與藍芽部門等這兩件併購案，業界人士認為，由於接下來將進入物聯網時代，對於大廠來說，增強自身的無線連結技術實力，確實是趨勢且有必要。

英飛凌是全球第一大功率半導體廠、安全晶片廠，也是第二大車用電子零件廠，據了解，該公司與賽普拉斯的既有產品線，重疊性並不高。賽普拉斯目前是以微控制器（MCU）、無線連結與記憶體相關業務為主，終端應用領域主要是車用與物聯網等，該公司2016年時才收購博通的物聯網業務。

透過上述併購案，除了增強無線連結技術布局，業界人士指出，英飛凌收購賽普拉斯後，在車用產品部分的市占率，也有機會超越NXP。

英飛凌表示，規劃收購賽普拉斯，將會強化並提升公司盈利成長的速度，將業務擴展至更廣泛的層面。透過此交易，將能為客戶提供最全面的產品組合，在汽車、工業和物聯網領域開拓新增的成長潛力。

英飛凌強調，賽普拉斯與英飛凌的優勢高度互補，結合雙方的技術資產，將能為電動馬達、電池供電裝置和電源供應器等高成長應用領域，提供更全面先進的解決方案。英飛凌的安全專長加上賽普拉斯的連接技術，將加速進入工業和消費市場的全新物聯網應用領域。在汽車半導體方面，微控制器和NOR快閃記憶體的擴大組合將提供巨大潛力，尤其是在先進的駕駛輔助系統和汽車全新電子架構上的應用日益重要。

英飛凌指出，此交易將使該公司成為全球第8大晶片製造商，在原來已具全球領先地位的功率半導體和安全晶片的基礎上，更將成為汽車電子市場首屈一指的晶片供應商。