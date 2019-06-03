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台北國際電腦展落幕 大陸躍升海外買主第一

2019-06-03 18:52經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

亞洲科技產業指標專業展 2019台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2019）於6月1日圓滿落幕，共同主辦單位之一台北市電腦公會（TCA）表示，跟往年比較，今年COMPUTEX中國大陸今年躍升至海外買主排名第一位，顯示在中美貿易大戰中，台灣重要性日益增加。

台北市電腦公會（TCA）表示，今年展會有四大重點，除了中國大陸今年躍升至海外買主排名第一位外，第二點是因應跨產業客戶增加，超過半數展商改以智慧應用型態進行展示，買主可直接跟展商購買解決方案；第三點是InnoVEX新創特展參觀人數再創新高，產業交流熱絡，顯示海內外買主與專業人士對於創新技術需求強勁，尤其是醫療創新、生物科技、AI運算與智慧城市應用更是關注焦點；第四點是科技大廠新品齊發，持續強化台灣資通訊電子與半導體產業全球夥伴地位。

COMPUTEX 2019展會規模為1,685家廠商使用5,508個展位，以5G、AI（人工智慧）、IoT（物聯網）、電競與XR、智慧零售、區塊鏈等六大數位轉型趨勢作為展覽主題，並搭配InnoVEX新創特展與SmarTEX智慧物聯解決方案進行展出，主辦單位統計五天展期，共吸引來自171國42,495名海外買主，比2018年成長0.5%，前10大買主國／地區依序為中國大陸、美國、日本、南韓、香港、泰國、新加坡、德國、馬來西亞及印度，中國大陸躍升成為海外買主排名第一位，而2018年的前10大買主國／地區依序為美國、日本、中國大陸、香港、南韓、泰國、馬來西亞、德國、印度及菲律賓，由此可見在中美貿易大戰當中，台灣資通訊電子產業重要性持續提升中。

TCA指出，由於AI與IoT是產業智慧化關鍵技術，並且資通訊科技能協助不同產業進行數位轉型，因此今年超過半數展商以智慧應用解決方案方式進行展出，包括微軟、英特爾、華碩、瑞昱、技嘉、微星、明基電通、台達電、科技部國際產學聯盟（GLORIA）、神達、宇瞻、華擎、精英、宜鼎、仁寶、映泰、聰泰、振曜、旭隼、英飛凌科技、捷波、台灣智慧型紡織品協會（tsta）、精聯電子、訊連科技、鉅怡智慧、宏碁雲端、建碁、達明機器人等廠商，展出智慧製造、智慧零售、智慧城市、智慧交通、智慧居家、安全監控、智慧照護、智慧穿戴、智慧醫療、智慧醫院、智慧教室、智慧農業、智慧漁業等跨業解決方案，並且買主可直接跟廠商採購解決方案，廠商會協助確認解決方案是否適用，並安排配合業者協助買主進行解決方案的導入與維護，大幅縮短買主導入解決方案所需時間。

馬來西亞資通訊

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