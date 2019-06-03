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高速電梯「堅尼西斯」品牌獲大單 崇友2020年吃補丸

2019-06-03 18:09經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

崇友（4506）總經理游本立今（3）日宣布拿下南京松江飯店寓邸的大型新梯訂單，及忠孝東路國際酒店汰舊換新訂單等，將貢獻整體營收逾新台幣7,100萬元，預計2020年第4季完工驗收、認列收益。

游本立指出，崇友今年新梯訂單約2,000~2,500台，加上汰舊換新部分，總訂單量約3,900台、合計金額約43億元，較去年3,600台、41億元分別成長8.3%、4.8%。

崇友在2014年正式發展中高端自有品牌「堅尼西斯」，為國內本土品牌率先推出電梯運行速度每分鐘達150至240米之高速電梯，成功與旗下自有品牌「崇友」及代理品牌「東芝」達到品牌差異化區隔。游本立強調，在品牌、技術獲客戶青睞之下，公司已拿下拿下南京松江飯店寓邸的大型新梯訂單，及忠孝東路國際酒店汰舊換新訂單。

他表示，今年崇友成長動能來自案源優化、汰舊換新，以及維修保養業務，尤其是汰舊換新部分，由於市場需求力不錯，光是去年相關業務年成長率就達21%；目前崇友新梯、汰舊換新業務占營收比重約58%，在市場需求力帶動下，未來將升至約60%左右，至於維修保養業務占比為42%。

崇友首季營收達10.31億元，稅後純益2.06億元，較去年同期2.09億元微減1.7%，每股稅後純益（EPS）為1.16元；崇友4月在遠雄汐止「U-Town二期」等大型建案收益挹注下，單月營收達4.62億元、年增52.3%，累計前四月營收達14.93億元、年增8.2%；崇友今日下跌0.2元，收在58.1元。

游本立分析，集團著眼於物聯網科技應用，已推出包括手機APP自動預定電梯、以及雲端電梯監控系統等全方位軟硬體整合機種，並持續針對現有旗下共3.5萬台維保電梯推廣「雲端電梯監控系統」服務，以大幅提升電梯使用安全，優化內部維修保養人員派工效率，以開啟智慧電梯新紀元。

他指出，集團持續專注研發技術創新，更將於近期再推出人臉辨識結合叫車系統，提供客戶高度客製化產品與全省完善的維保售後服務，持續打造「堅尼西斯」品牌為高樓層案源優質品牌形象。

崇友總經理游本立表示，已拿下南京松江飯店寓邸之大型新梯訂單，以及忠孝東路國際酒店...
崇友總經理游本立表示，已拿下南京松江飯店寓邸之大型新梯訂單，以及忠孝東路國際酒店汰舊換新訂單等，預計2020年第4季完工、貢獻收益，並帶動集團營運保持良好成長動能。業者提供
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崇友營收

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