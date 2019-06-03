台灣之星推限定資費 南台好麻吉資費登場

2019-06-03 17:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣之星今(3)日宣布新增南台灣、東台灣限定資費，「南台好麻吉專案」，民眾可依需求選擇單辦門號或搭配手機，單辦門號輕速上網+網內通話雙飽只要月租288元、搭配手機月租799元，可享4G不限速上網吃到飽；另外，東台灣、離島地區及網路門市則可享貼心特權，台區域限定超殺資費任挑選。

台灣之星今推出全新「南台好麻吉專案」，民眾可依需求選擇單辦門號或搭配手機，單辦門號輕速上網+網內通話雙飽只要月租288、搭配手機月租799，可享4G不限速上網吃到飽、語音最高爆送500分鐘優惠。

此外，有鑑於東台灣門市數量相對於其他地區少，到實體門市申辦門號就像是出遠門一般的辛苦，

體貼東台灣民眾，特別開放「東台灣/離島地區」及「網路門市申辦」皆可享有貼心特權，全台灣所有區域限定超殺資費可任挑任選，一次就能擁有最新、最豐富的多元資費方案選擇，輕鬆享受上網、通話無負擔。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，「長期以來深耕在地，秉持『品牌是一樣的，但每個地方的消費者都不一樣』的理念初衷，有感於各地消費者的多元生活型態差異，行動服務使用情境與需求也非常不同，因此，持續挖掘在地民眾未被滿足的地方，從『挺北漂青年專案』、『樂活中台灣專案』到現在的『南台好麻吉專案』，都是觀察到在地民眾的需求所產生」。

她說，另外，也沒有忘記東台灣及離島地區的民眾，特別提供全台區域資費案都可申辦的貼心特權，讓全台灣民眾都能更「有感」滿足。未來，仍會不斷經營在地，讓電信服務扎根在台灣這片土地上，希望透過更多元的區域限定資費，讓用戶享有高品質的行動通訊服務。