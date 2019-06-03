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美中貿易硝煙戰下 台商回流的真相

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美對墨課稅 緯穎：提前出貨、評估美國設廠

2019-06-03 16:47經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

美國政府宣布對墨西哥進口產品課徵5%關稅，市場擔心，伺服器大廠緯穎（6669）因在墨西哥生產比重過高，將影響其營運。對此，緯穎今（3）日指出，已與客戶充分溝通，將盡可能地提前出貨進度，亦會彈性調用其他地區產能支援美國市場需求，並審慎評估美國設廠的可能性。

緯穎強調，位於墨西哥之代工廠目前約佔全球整體機櫃組裝產能比例是六成。該廠房位於墨西哥保稅區，產出成品主要供給坐落於美國、加拿大與拉丁美洲的資料中心客戶。

緯穎表示，周末幾天公司已經與客戶充分溝通，盡可能地提前出貨進度，亦會彈性調用其他地區產能支援美國市場需求。我們還會密切關注美墨兩國談判進度，並審慎評估美國設廠的可能性，且會持續與客戶溝通其他各項可能解決方案。

由於台灣電子業先前看上美國與墨西哥享有的稅率優惠，因此多家廠商於當地設立工廠，進行最後組裝或生產，再把成品銷往美國市場。以電子代工廠來看，緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）、鴻海（2317）、和碩（4938）等皆在墨西哥設有工廠。

唯台廠沒想到的是，美國總統川普為解決美墨邊境圍牆問題，對墨西哥打起關稅戰。上周宣布自6月10日起對進口至墨西哥所有產品徵收5%關稅，他同時威嚇，稅率將從7月1日起逐月上調，到10月1日起稅率將上調至25%。

墨西哥關稅

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