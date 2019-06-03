光寶擬公開收購光寶日本100％股權 整合集團資源綜效

2019-06-03 16:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



光寶科技（2301）今（3）日召開董事會決議，為整合集團資源綜效及提高營業效率，擬在日本JASDAQ市場以公開收購方式，取得LITE-ON Japan Ltd. （簡稱 LOJ或光寶日本）所有已發行且流通在外之普通股。

光寶表示，本交易完成後，將依日本證券相關法令規定辦理，使LOJ成為光寶科技100%持有之子公司，目前在營運及管理架構上無具體變更計畫。公開收購期間預計自民國108年6月4日至7月16日止。

LOJ為光寶科技直接持股49.49%之日本JASDAQ上市公司，光寶科技之關係企業閎暉實業及敦南科技分別持有LOJ 7.87%之股權。

本收購案不設預定最低收購門檻，最高將收購除本公司持股外所有流通在外股權共6,289,529股，收購價格為每股日圓240元，總收購價金預計約為日幣15.09億元。若本次公開收購完成後光寶科技未取得LOJ全部股份，擬依日本證券相關法令規定，透過行使強制出售權或股票合併方式，以與本次公開收購對價相同之現金為對價，將LOJ納為本公司100% 持股之子公司。

光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中表示，因應全球產業環境諸多變化，光寶科技持續進行集團業務版圖與事業部門精實聚焦，有助於整合集團資源綜效，提高營業效率，進而提升企業整體價值，以及股東、客戶與員工長期利益。

LOJ成立於1985年, 以電子元件及電源相關產品銷售、模組OEM 與ODM為主要業務，員工人數367人。LOJ為光寶科技既有合併報表之子公司，本交易對光寶科技財務結構影響數甚小。