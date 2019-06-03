郭台銘：華為事件波及多方面 鴻海問題請問鴻海

2019-06-03 15:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘。 聯合報系資料照／記者高彬原攝影 分享 facebook

鴻海董事長郭台銘今（3）日以國民黨黨內初選候選人身分召開記者會談美中貿易摩擦議題，期間電視台提問「香港媒體報導鴻海富士康減產華為手機」，郭台銘回應說，「華為波及到很多方面不是只有一個(公司)， 鴻海問題請問鴻海，我現在站在國民黨候選人來談。」

南華早報日前再次報導華為減單、鴻海富士康多條生產線停工，對此郭台銘今日作上述回答。

郭台銘也提到，「華為事件波及層面是廣大且遠，25%的技術底線，我想大家都在計算，自主性必須低於25%技術底線，今天我是站在總統格局來談這場貿易戰，看起來不僅是經濟戰，對台灣也相當特殊，也是民主保衛戰。」