網家搶先開賣LUCIA智慧音箱 營運添動能

2019-06-03 14:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



隨著AI智慧時代的來臨，智慧家電成科技界新寵，全球智慧家電應用商機展現榮景。網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物日前宣布，「LUCIA智慧音箱」首批現貨限量於6月1日搶先首賣，預期將為智慧家電帶來新一波銷售商機。

面對來勢洶洶的智慧家電銷售浪潮，網家今年持續以「品牌深耕帶動多元新品策略」，掠奪3C通路市占率，結合品牌原廠新品搶先開賣，驅動智慧家居消費商機。網家表示，此次PChome 24h「LUCIA智慧音箱」獨家首賣，為官網以外唯一搶先開賣的電商通路，LUCIA音箱將帶動聲控經濟新亮點，塑造長期智能裝置銷售利基。

資策會（MIC）台灣網友智慧家電網購調查指出，智慧家電以綜合網購平台選購為主，PChome 24h榮登「智慧家電」網購首選通路第一，智慧音箱於首季總銷量，更同比去年大幅成長逾10倍，顯見消費者已開始仰賴電商獨家搶先販售模式購買3C產品，對智慧家電的需求與日俱增，挹注成長動能。

PChome 24h今年將導入更多國際大牌專館、大型品牌線上旗艦店，持續引進更多元的品牌商品，今年三大聚焦型銷售策略，包括「搶先開賣」、「獨家專賣」、「限時搶購」，偕同品牌大廠釋出雙方最大資源，在競爭激烈的市場環境中求異，並結合大數據分析捕捉消費者潛在需求，持續締造品牌加乘的雙贏效益。

LUCIA智慧音箱由iF設計獎大師團隊打造獨特北歐彎月時尚外型設計，Bongiovi DPS音效增強技術；首創中文視覺化語音互動，內建智慧聲控服務語音引擎，中華電信i寶貝智慧聲控服務，高達95%喚醒率；並可化身美型智能手機座充，利用手機螢幕顯示聲控互動內容，加上600萬色分段式舒眠情境燈光，更可兼當床頭燈使用。