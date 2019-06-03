阿里巴巴集團 替淘寶天貓618年中慶揭開序幕

2019-06-03 14:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



阿里巴巴集團揭開今年「淘寶天貓618年中慶」序幕。「淘寶天貓618年中慶」活動提供150萬款新產品，透過多項特別優惠，賦能品牌和商家挖掘中國大陸三、四線城市及農村地區。

阿里巴巴表示，今年促銷活動的目標，是吸引來自中國大陸新興城市和農村的客戶參與。因此，淘寶和天貓雙雙加大優惠力度以刺激消費者的參與熱情，並幫助品牌挖掘這個高速增長的市場。是次購物活動共有超過20萬個品牌和零售商參加。

「淘寶天貓618年中慶」於過去一個週末6月1日正式開賣，第一個小時（00:00—01:00），成交額已超去年10小時的總成交。截至6月1日11點23分，在不到半天的時間裡，成交額已經超過去年6月1日的全天成交。

大品牌是「淘寶天貓618年中慶」的引領者。多個頂尖大牌力全面爆發，蘋果、小米、海爾、奧克斯、美的（Midea），美妝品牌如歐萊雅（LOreal）、蘭蔻（Lancôme），以及服飾品牌Nike、Adidas等，均在一小時內已突破人民幣億元成交額。其中，蘋果在踏入6月1日的2分45秒就實現成交破億。

淘寶及天貓總裁蔣凡表示，除可支配開支增加外，中國小型城市和農村地區的消費者亦越趨成熟，致力追求提升生活素質。他們的消費潛力提升，可為站上的商家帶來可觀的商機。

蔣凡也說，與大城市相比，上述地區的消費者可能較難接觸實體購物設施。因此，今年和各夥伴密切合作，以滿足前述消費群體的需求，並透過創新、有趣的活動在平台上為他們提供一如既往的優質產品。

中國市場調查公司Analysys指，小型城市和農村地區人口佔中國總人口近70%。目前，這些地區的消費者在看重產品質素多於價格方面，和一、二線城市消費者漸趨一致。天貓數據亦顯示，其奢侈品專享平台Luxury Pavilion有超過50%銷售額來自中國一、二線城市以外地區的顧客。

有鑑於此，「淘寶天貓618年中慶」自6月初起至6月中旬，淘寶和天貓將會利用阿里巴巴生態系統和技術，以及一系列創新的市場推廣渠道和工具造勢。為在這些快速增長的市場中創造商機並提高客戶參與度，淘寶和天貓推出包括「天貓新品」 、「聚划算大促銷」、「淘寶直播」和「天天特賣」等計畫。

憑藉廣泛覆蓋中國大陸零售平台6.54億年度活躍消費者的網絡、強大的技術支援及對市場的深入了解，阿里巴巴的生態系統為品牌提供龐大的增長潛力。其平台亦為全中國大陸小型城市及農村地區的消費者提供了選購高品質產品的便捷渠道。