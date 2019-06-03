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傳遭美國商務部調查華為出貨 台積電鄭重否認

2019-06-03 11:22經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

美中貿易戰升溫，市場各路謠言肆意橫行，上午市場再度傳出美國商務部派員至台積電關切華為出貨一事，台積電鄭重否認，表示完全沒有此回事。

眼見美中貿易戰不斷升溫，各路網路或市場不實謠言四起，上周五在Line群組便有發出「美國商務部下星期派人到台積電展開調查」聳動消息，說美國商務部調查台積電是否在出口華為晶片違反美國出口禁令，甚至還傳出美國在台協會也派人關切台積電。

經與台積電求證，嚴正否認此事。美國商務部及美國在台協會均無派人到台積電進行調查。台積電先前強調，在與美國律師討論研究過，台積電出口給華為產品其源自美國技術含量不超過25%，且離25%還有一段距離，台積電能繼續出口華為不需改變。

而市場中傷台積電謠言似乎又不只一樁。市場也傳出受到華為事件影響，說台積電內部自行評估原本第三季季成長18%，但受到大客戶影響下修僅成長8%。

某美系外資也出具報告補台積電一槍，認為台積電來自部分大客戶的訂單可能會從第三季度末開始減少，第四季度下行風險會進一步加大，將其2019年的營收預測下調4%，盈利預測下調8%；2020財年的收入預測下調7%，盈利預測下調13%，將目標價下調6%至286元。

台積電華為美國商務部

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