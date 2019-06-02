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郭台銘示警政府：比金融海嘯更大的海嘯即將來臨

2019-06-02 12:11經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海董事長郭台銘今日一早以國民黨黨內初選候選人身分出席公開活動接受訪問時示警政府應注意貿易大戰的影響，並說「我們的老百姓沒有看到這一次會比金融海嘯更大的海嘯即將來臨，所造成的經濟崩潰，這是我看到的。」

郭台銘說，「我今天早上六點就起來。全世界各地，我看到中美貿易大戰越演越烈，科技戰爭也同時上演。我給美國、給日本，包括我的客戶、我的供應商、我的經濟學家、金融學家，我覺得我要是蔡總統的話，我現在應該坐在總統府召開國安級的經濟彙報。因為大家不曉得，世界的經濟將會在數月，甚至數週內產生急劇的變化，這影響到不只是製造業、工業，影響到的是股價、影響到匯率、影響到中小企業，我們很多企業的生存，甚至影響到將來的消費經濟。所以我在這裡要強力的呼籲蔡總統，要重視這個問題，即將發生金融海嘯，我不能講金融海嘯，這一次可能發生比金融海嘯還要大的問題，都有可能在短的時間出現，那我們政府有任何作為嗎？」

郭台銘強調，「我現在就是說，我很有感的就是要提出來，如果這個問題不能重視，台灣是不能置身事外，對中美經濟貿易產生的嚴重性才剛剛開始，我最近有跟很多中小企業座談，很多的模具、很多東西他們都拿不到訂單，我覺得任何企業開始拿不到訂單，這個問題的嚴重性超乎大家的預估，更超乎大家想像。我今天早上六點就開始打電話，所以我憂心忡忡，我倒不憂心昨天的造勢，我只憂心我們政府沒有所作為，我們的老百姓沒有看到這一次會比金融海嘯更大的海嘯即將來臨，所造成的經濟崩潰，這是我看到的。」

金融海嘯
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