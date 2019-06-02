指標廠競艷 Computex新科技火併

國內外科技大廠今年在2019台北國際電腦展比拚，半導體業者如聯發科、高通、英特爾、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、安謀（ARM）、恩智浦（NXP）等，趁電腦展期間紛紛秀出技術實力或最新產品。

電腦品牌廠華碩、宏碁紛紛推出新品搶市，宏碁主打專為創作者打造的ConceptD系列產品，華碩則是雙螢幕筆電最吸睛。

聯發科在電腦展期間宣布推出採用7奈米製程的5G系統單晶片（SoC），規畫第3季送樣，明年首季就可看到客戶端相關裝置量產。

因應5G趨勢，高通攜手聯想，在展覽中推出全球第一台支援5G的筆電。

英特爾今年在台北國際電腦展開幕主題演講中，揭露最新的第10代Intel Core處理器，代號為Ice Lake，採用10奈米製程，並已開始出貨，客戶端搭載第10代處理器的系統產品，預計2019年底推出。

AMD也在展前記者會公布最新的7奈米桌上型處理器、顯示卡及伺服器處理器等，包括第二代EPYC伺服器處理器ROME、最新一代Navi顯示卡Radeon RX 5700系列等，該公司也同時發布業界首款12核Ryzen 9 3900X處理器。