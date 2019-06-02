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開闢新創展 成Computex獨家特色

2019-06-02 00:50經濟日報 記者謝艾莉彭慧明／台北報導

目前美國拉斯維加斯的消費性電子展（CES）、西班牙巴塞隆納的世界行動通訊大會（MWC）、台灣的國際電腦展Computex）及德國柏林的消費電子暨家電產品展（IFA）是全球四大知名科技展覽，各擅勝場。

不過，台灣的Computex更因兼具軟、硬體新品展示，以及近幾年開闢台北國際新創展（InnoVEX），具備承先啟後的特色。

相較其他三大展，跟著Computex共同展出的國際新創展InnoVEX是這幾年的亮點，去年僅在世貿三館展區展出，今年吸引467家來自25個國家之新創企業，擴大使用世貿一館展場，更有12個國家館，以及許多大型企業帶著自己旗下投資的新創事業與創投媒合，是不少企業來「尋寶」、新創來尋找商機的重要平台。

全球科技重大會展之一的德國漢諾威電腦展（CeBIT）今年起停辦，許多曾參展的科技大廠看著「一個時代的結束」，也代表科技業更迭的速度之快。

全球四大科技展，從時間上來看，剛好分布在平均時段，例如大型科技公司若要發表新款消費產品，多選在每年1月的CES展，或3月的MWC；要看到下半年及未來新商品，可在6月的Computex甚至是9月的IFA看到新趨勢。

Computex電腦展德國
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