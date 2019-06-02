Computex規模、買家 雙創新高

為期五天的「2019台北國際電腦展」（Computex）昨（1）日閉幕，面對全球貿易戰火四處燃燒，今年Computex展覽規模和來台國際買家人數雙雙逆勢創下新高。根據主辦單位外貿協會統計，今年共吸引來自171個國家、42,495名國際買家參與，刷新歷史紀錄。

另外，過去受限場館不足，規模已停滯多年的Computex，今年隨南港展覽館二館啟用，得以容納更多廠商進駐，共吸引1,685家廠商參展、使用5,508個攤位，同樣創下歷史新高。

外貿協會董事長黃志芳表示，在美中貿易戰最激烈的時刻，今年Computex規模仍能逆勢擴大，再度凸顯台灣科技業之於全球的重要性。隨AI（人工智慧）、IoT（物聯網）、5G（第五代行動通訊）等數位新科技愈來愈成熟，將重塑未來世界的想像與面貌，Computex就是未來櫥窗。

值得注意的是，貿易戰兩大主角—中國和美國，今年雙雙擠下日本，躍居Computex前兩大買主國。顯示在貿易戰火下，科技企業仍積極尋求出路，找尋更多合作與成長機會。

面對科技產業劇變，不少國際電腦展面臨停辦或轉型壓力，Computex仍逆勢擴大。

貿協祕書長葉明水分析，主要是Computex與時俱進，例如展覽定位上，不再為單純以「買賣」為目的的採購場所，而是提供全球科技業者與新創企業進行策略合作、技術交流、意見分享的平台。

在展出內容與型態，也隨產業趨勢改變，有別於以往單打獨鬥的硬體思維，改以生態系為概念擴展合作，許多廠商以情境式或體驗式方式展出，更強調應用面。

今年為台北國際電腦展第39年，明年即將迎接「40不惑」，Computex將繼續強化新創團隊的參與，希望藉此激盪出更多創新火花。台北國際電腦展從2016年首度增設「InnoVEX」新創特區，希望提供新創團隊、創投業者、製造商與專業人士，跨國、跨產業的交流平台。