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「為中華民國不惜粉身碎骨」 韓國瑜宣示願承擔2020重任

毅嘉5月營收5.15億元 月減1%

2019-06-01 18:24經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

毅嘉（2402）今（1）日公布，5月自結合併營收5.15億元，月減約1%，年減19%。

毅嘉表示，5月營收月減1%，主因在於景氣不明朗影響客戶拉貨放緩，若依現有客戶訂單排程預估，6月以後將逐步恢復拉貨動能，預計出貨將持續增溫，公司整體營收及獲利均可望逐季攀升。

毅嘉累計前五個月營收24.5億元，較去年同期衰退12.8%。

營收毅嘉
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