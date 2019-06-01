Eleven Sport 1斷訊 NCC要求大豐等3業者提補償方案

2019-06-01 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



近年有線電視、頻道業者，對於上、下架及頻道授權費多有爭議，去年TBC與民視紛爭，引起斷訊，今年頻道紛爭再起，大豐等有線電視系統業者，與Eleven Sport 1授權爭議，今（1）日凌晨斷訊。國家通訊傳播委員會（NCC）要求消費者補償方案。

NCC表示，英商壹拾壹體育網台灣分公司今年針對Eleven sport 1授權爭議，與大豐有線等3家有線電視公司進行多次協商，NCC除於5月22、23、30日邀請雙方派員協商外，另於5月31日啟動應變小組，邀請所屬經營區的地方政府、公平會、行政院消保處等各部會共同協商，要求大豐等3家系統經營者提出具體補償方案與妥適客服因應作為。

NCC重申，有線電視系統與頻道事業雙方應重視公眾視聽權益，在恪遵相關規定下，積極建立機制進行洽談，不應恣意罔顧消費者權益，不思積極完成商業協商。由於兩造未完成授權協商，大豐等3家有線電視公司於可預期終止授權6月1日期限下，未積極預為因應斷訊善後處理，導致產生Eleven Sport 1斷訊情事，明顯罔顧訂戶權益。

依有線廣播法第29條規定，系統經營者基本頻道變更時，應向主管機關申請許可；同法第53條系統經營者有損害訂戶權益情事，主管機關得令系統經營者限期改正或其他必要之措施命令；系統經營者違反前揭主管機關限期改正或其他必要之措施之命令，主管機關得依第63條裁罰，或必要之處置。

NCC除將依有線廣播電視法規定辦理，亦要求業者正視訂戶視聽權益，應立即改正。

大豐等有線電視業者今天發出聲明表示，英商壹拾壹體育網台灣分公司選擇性針對大豐、台灣數位寬頻及新高雄系統台自行於 6 月 1 日零時中止 Eleven Sports1 頻道訊號事件，損害消費者權益及大豐等公司商譽至鉅，本公司深表遺憾與無奈。

大豐表示，2012年即率先響應NCC開放有線電視業者新跨區，2017 年起上架 Eleven Sports 1，並按時支付權利金，以鼓勵新進頻道業者與有線電視平台共存共榮。

大豐表示，Eleven Sports 1以「頻道商增加轉播國際體育賽事成本提高」、「友台體育頻道國際賽事減少」等由，自 2019年起要求提高授權金，且漲幅超乎預期，相關過程均依法定時程進行。

大豐表示，壹拾壹選擇性於 6 月1 日自行中止提供本公司系統台 Eleven Sports 1 頻道訊號，嚴重斲傷頻道與系統平台間長期合作之互信及商誼，更損害消費者權益至鉅。

大豐強調，對於頻道業者主張提高頻道價值予以尊重，但絕不樂見發生任何頻道訊號中斷事件，以致影響消費者權益。未來本公司仍將秉持善意，持續透過正常商業協商機制及主管機關協助，力求理性、平順地解決所有頻道授權爭議，並協調頻道商提出補償，以避免影響廣大收視戶閱聽權益。

Eleven Sport台灣區總經理康小玲表示，Eleven Sport自2017年來台經營，一開始以不收費方式讓外界認識頻道，第二年起才開始調整版權授權費，每戶收取1.5元，但仍與其他頻道收取費用有段落差，今年則希望調整到每戶5元，避免鉅額虧損，但與部分有線電視業者仍無法達成共識，我們是爭取合理版權授權。